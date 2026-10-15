به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه ای اعلام کرد: گاز روستاهای حوزه ممبی و سرآسیاب شهرستان لیکک روز شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵، به‌منظور انجام تعمیرات شبکه گازرسانی، قطع خواهد شد.

بر اساس اطلاعیه روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد، این قطعی از ساعت ۸ صبح روز شنبه آغاز می‌شود و در صورت مساعد بودن شرایط جوی، به مدت ۱۰ ساعت ادامه خواهد داشت.

بر این اساس، از ساکنان روستاهای مشمول این اطلاعیه درخواست می‌شود تمهیدات لازم را برای مدت زمان قطع گاز در نظر بگیرند.

شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرده است شهروندان می‌توانند برای اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعیه‌ها به درگاه‌های رسمی این شرکت در پایگاه اینترنتی nigc-kb.ir مراجعه کنند.