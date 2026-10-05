به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تأمین نان مردم از اولویت‌های مدیریت استان است و همه نانوایی‌ها باید برای ادامه فعالیت در شرایط افت فشار یا قطع گاز آمادگی لازم را داشته باشند.

وی افزود: نانوایی‌هایی که فاقد سوخت دوم باشند، در زمان افت فشار گاز امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت و در صورت رعایت نکردن الزامات، سهمیه آرد آنها کسر و به واحدهای خبازی مجهز به سیستم دوگانه‌سوز منتقل می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: هدف از اجرای این سیاست، تضمین استمرار پخت نان و جلوگیری از ایجاد اختلال در تأمین نیاز مردم در شرایط اضطراری است و واحدهای خبازی باید پیش از ورود به فصل سرما نسبت به تأمین و آماده‌به‌کاری سوخت جایگزین اقدام کنند.

کیان‌مهر با اشاره به بررسی وضعیت سوخت دوم نانوایی‌ها در شهرستان‌های مینودشت، گالیکش و کلاله گفت: نواقص واحدهای فاقد آمادگی باید در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود تا امکان تداوم پخت نان در صورت محدودیت مصرف گاز فراهم باشد.

وی تأکید کرد: نان خط قرمز مدیریت ارشد استان است و دستگاه‌های متولی باید بر آماده‌به‌کاری تجهیزات و سوخت دوم نانوایی‌ها نظارت داشته باشند.