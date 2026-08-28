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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸

قطع ۱۰ ساعته گاز در بخش‌هایی از شهرستان بویراحمد

قطع ۱۰ ساعته گاز در بخش‌هایی از شهرستان بویراحمد

یاسوج- روابط عمومی شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد از قطع گاز برخی مناطق شهرستان بویراحمد به منظور اجرای عملیات توسعه شبکه گازرسانی در روز شنبه هفتم شهریورماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد، گاز مناطق بلوار ارم و خیابان‌های مجاور، خیابان تختی، بلوار راهداران و محله‌های مجاور و همچنین شرف‌آباد و محله بختیاری‌ها در شهرستان بویراحمد قطع خواهد شد.

این قطعی گاز از ساعت ۸ صبح روز شنبه هفتم شهریورماه آغاز می‌شود و به مدت ۱۰ ساعت ادامه خواهد داشت.

روابط عمومی شرکت گاز استان اعلام کرده است این قطعی با هدف اجرای عملیات توسعه شبکه گازرسانی انجام می‌شود و در صورت مساعد بودن شرایط جوی اجرایی خواهد شد.

از مشترکان مناطق اعلام‌شده درخواست شده است ضمن پیش‌بینی تمهیدات لازم، در مدت اجرای عملیات از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند و پس از وصل گاز، نکات ایمنی مربوط به وسایل گازسوز را رعایت کنند.

کد مطلب 6930564

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