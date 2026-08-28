به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد، گاز مناطق بلوار ارم و خیابانهای مجاور، خیابان تختی، بلوار راهداران و محلههای مجاور و همچنین شرفآباد و محله بختیاریها در شهرستان بویراحمد قطع خواهد شد.
این قطعی گاز از ساعت ۸ صبح روز شنبه هفتم شهریورماه آغاز میشود و به مدت ۱۰ ساعت ادامه خواهد داشت.
روابط عمومی شرکت گاز استان اعلام کرده است این قطعی با هدف اجرای عملیات توسعه شبکه گازرسانی انجام میشود و در صورت مساعد بودن شرایط جوی اجرایی خواهد شد.
از مشترکان مناطق اعلامشده درخواست شده است ضمن پیشبینی تمهیدات لازم، در مدت اجرای عملیات از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند و پس از وصل گاز، نکات ایمنی مربوط به وسایل گازسوز را رعایت کنند.
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