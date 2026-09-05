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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲

گاز بخش‌هایی از گچساران یکشنبه قطع می‌شود

گاز بخش‌هایی از گچساران یکشنبه قطع می‌شود

دوگنبدان- شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد از قطع گاز برخی مناطق شهر گچساران به‌منظور اجرای عملیات توسعه شبکه گازرسانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: گاز مشترکان برخی مناطق شهر گچساران روز یکشنبه ۱۵ شهریورماه به‌منظور اجرای عملیات توسعه شبکه گازرسانی قطع می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، گاز منازل کوی شهید بهشتی (منازل نفت)، اسلام‌آباد باغ انار، مدرس هفتگانه، دانشگاه آزاد، مسکن مهر پادگان شاهد و مسکن نهضت ملی جاده اسلام‌آباد از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به مدت ۱۰ ساعت قطع خواهد شد.

شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرده است این قطعی در صورت مساعد بودن شرایط جوی انجام می‌شود.

از مشترکان مناطق یادشده خواسته شده است برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، تمهیدات لازم را پیش از آغاز عملیات در نظر بگیرند.

کد مطلب 6938255

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    نظرات

    • عباس IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      بازم خوبه توی این فصل گاز قطع میشه

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