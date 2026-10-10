قطع ۱۰ ساعته گاز در مناطقی از بویراحمد و باشت

حمید طالبی در گفت و گو با خبرنگار مهر از قطع موقت گاز در بخش‌هایی از شهرستان‌های بویراحمد و باشت به دلیل انجام تعمیرات شبکه گازرسانی خبر داد.

وی اظهار کرد: گاز خیابان‌های جمهوری، شهید قدوسی و فردوسی به همراه فرعی‌های منشعب در شهرستان بویراحمد، روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت قطع خواهد شد.

طالبی افزود: همچنین در شهرستان باشت، گاز شهر بوستان و روستاهای بوستان کوچک، تنگ آب، دهکنده، شوش علیا، شوش سفلی و دیمکو شوش نیز در همین روز، از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت قطع می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت انجام تعمیرات شبکه گازرسانی، خاطرنشان کرد: اجرای این عملیات و قطع گاز در مناطق اعلام‌شده، مشروط به مساعد بودن شرایط جوی است.

وی از مشترکان این مناطق خواست با توجه به زمان‌بندی اعلام‌شده، تمهیدات لازم را برای مدت قطع گاز در نظر بگیرند.