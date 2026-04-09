به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در تشریح اقدامات دولت برای حمایت از فعالان اقتصادی اظهار کرد: وزارت اقتصاد با همکاری مجموعه اقتصادی دولت، برنامهای سهمرحلهای را در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به گام نخست این برنامه افزود: در سه هفته ابتدایی جنگ، کارگروهی با اختیارات ویژه و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد که مأموریت آن، اصلاح فوری قوانین و مقررات مزاحم برای کسبوکارها بود.
زمانیان ادامه داد: مصوبات این کارگروه منجر به ترخیص حجم قابل توجهی از کالاها در گمرکات کشور و همچنین حلوفصل بخش مهمی از مشکلات بانکی و مالیاتی بنگاهها در کوتاهترین زمان ممکن شد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد درباره گام دوم این برنامه گفت: در مرحله دوم که همزمان با هفتههای ابتدایی سال جدید در حال اجراست، تمرکز اصلی بر حفظ کسبوکارهای فعال و جلوگیری از توقف آنهاست.
وی تأکید کرد: مهمترین اقدام در این مرحله، تأمین سرمایه در گردش بنگاههاست تا مشکلات ناشی از اختلال در زنجیره تأمین، منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی نشود.
زمانیان با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در این حوزه افزود: پیشبینی شده است که فرآیند اجرایی اعطای تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش با هدف تداوم فعالیت بنگاهها و حفظ اشتغال، از هفته آینده آغاز شود.
وی در ادامه به گام سوم این برنامه اشاره کرد و گفت: مرحله سوم مربوط به تشکیل ستاد بازسازی و تأمین مالی برای جبران خسارتهای زیرساختی است که به دلیل ماهیت متفاوت، از موضوع سرمایه در گردش تفکیک شده است.
به گفته وی، این بخش به دلیل نیاز به منابع مالی گستردهتر، اختیارات قانونی متفاوت و همچنین تغییر مستمر در فهرست زیرساختها و شرکتهای آسیبدیده، نیازمند بررسیهای دقیق و زمانبر است.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در خصوص نحوه برآورد خسارتهای وارد شده نیز تصریح کرد: دولت از دو روش اصلی شامل برآورد مستقیم خسارات فیزیکی و همچنین استفاده از شاخصهای مالی مانند جریان درآمدی شرکتها و ارزش بنگاههای بورسی برای تخمین میزان آسیبها استفاده میکند.
زمانیان خاطرنشان کرد: با وجود انجام برآوردهای اولیه، به دلیل پایین بودن دقت محاسبات در شرایط فعلی، هنوز رقم نهایی خسارتها بهصورت رسمی اعلام نشده است.
وی در پایان به نقش مردم در عبور از این شرایط اشاره کرد و گفت: صرفهجویی در مصرف انرژی بهویژه در آستانه فصل گرما، میتواند از قطع برق واحدهای تولیدی جلوگیری کرده و به تداوم فعالیت بنگاهها کمک کند.
زمانیان همچنین از برنامهریزی برای مشارکت مستقیم مردم در فرآیند سرمایهگذاری و بازسازی خبر داد و افزود: جزئیات این طرحها بهزودی از سوی وزارت اقتصاد اعلام خواهد شد.
نظر شما