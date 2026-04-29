به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهایی که سرعت تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه اهمیت بیشتری پیدا کرده، وزارت امور اقتصادی و دارایی با دستور وزیر اقتصاد بر استمرار فعالیت شبانهروزی گمرکات کشور تأکید کرده است. هدف از این تصمیم، تسریع در فرآیند ترخیص کالاها و جلوگیری از ایجاد گلوگاه در مسیر تأمین نیازهای بازار و تولید عنوان شده است. در همین زمینه سید حامد موسوی، کارشناس امور گمرکی با اشاره به جایگاه گمرک در اقتصاد کشور اظهار کرد: گمرک یکی از حلقههای کلیدی در زنجیره تجارت خارجی محسوب میشود و عملاً نقطه اتصال تجارت با نظام تأمین کالا در داخل کشور است. هر میزان که فرآیندهای گمرکی سریعتر و روانتر انجام شود، تأمین کالاهای مورد نیاز بازار و همچنین مواد اولیه تولید نیز با سهولت بیشتری صورت میگیرد.
وی افزود: در شرایطی که حجم ورود برخی کالاهای اساسی یا مواد اولیه افزایش پیدا میکند، یکی از راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از انباشت کالا در بنادر و مبادی ورودی، افزایش ساعات فعالیت گمرک و ارائه خدمات بدون وقفه است. فعالیت شبانهروزی گمرکات در چنین شرایطی میتواند به کاهش زمان انتظار و تسریع در انجام تشریفات گمرکی کمک کند.
این کارشناس امور گمرکی با اشاره به اهمیت ترخیص سریع کالاهای اساسی گفت: کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم باید در کوتاهترین زمان ممکن وارد چرخه توزیع شوند. اگر این کالاها مدت طولانی در گمرک متوقف بمانند، ممکن است در روند تأمین بازار اختلال ایجاد شود. بنابراین تسریع در ترخیص این اقلام از اهمیت زیادی برخوردار است و فعالیت شبانهروزی گمرکات میتواند در این زمینه نقش مثبتی ایفا کند.
موسوی همچنین به نقش این اقدام در حمایت از بخش تولید اشاره کرد و گفت: بخش مهمی از واردات کشور مربوط به مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی است. اگر این کالاها در مبادی ورودی متوقف شوند، عملاً بخشی از ظرفیت تولید کشور با تأخیر یا مشکل مواجه میشود. بنابراین هر اقدامی که زمان ترخیص را کاهش دهد، در واقع به پایداری تولید و فعالیت واحدهای صنعتی نیز کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها نیز تلاش میشود که خدمات گمرکی با حداقل توقف و در سریعترین زمان ممکن ارائه شود. تجربه نشان داده هرجا فرآیندهای گمرکی تسهیل شده و ساعات خدماترسانی افزایش یافته، نتیجه آن کاهش تراکم کالا در گمرکات و افزایش رضایت فعالان اقتصادی بوده است.
این کارشناس امور گمرکی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت هماهنگی میان دستگاههای مختلف در فرآیند ترخیص کالا اشاره کرد و گفت: باید توجه داشت که ترخیص کالا صرفاً به گمرک محدود نمیشود. سازمانهایی مانند استاندارد، سازمان غذا و دارو و برخی نهادهای نظارتی نیز در این فرآیند نقش دارند. هرچه هماهنگی میان این دستگاهها بیشتر باشد، اثر اقدامات گمرک برای تسریع در ترخیص نیز بیشتر خواهد بود.
موسوی درباره تأثیر فعالیت شبانهروزی گمرکات بر صادرات و ترانزیت نیز توضیح داد: یکی از موضوعات مهم برای صادرکنندگان، پیشبینیپذیری و سرعت در انجام تشریفات گمرکی است. وقتی خدمات گمرکی در تمام ساعات شبانهروز ارائه شود، صادرکنندگان میتوانند برنامهریزی دقیقتری برای ارسال کالا داشته باشند. این موضوع به ویژه برای کالاهایی که زمان در انتقال آنها اهمیت دارد بسیار مهم است.
وی افزود: در حوزه ترانزیت نیز سرعت عبور کالا از مرزها یک عامل تعیینکننده در رقابت میان مسیرهای مختلف حملونقل محسوب میشود. اگر فرآیندهای گمرکی با وقفه کمتری انجام شود، مسیرهای ترانزیتی کشور نیز برای شرکتهای حملونقل بینالمللی جذابتر خواهد شد.
این کارشناس امور گمرکی همچنین به نقش سامانههای الکترونیکی در تسهیل امور اشاره کرد و گفت: طی سالهای اخیر توسعه سامانههای الکترونیکی گمرک کمک زیادی به کاهش مراجعات حضوری و تسریع در انجام فرآیندها کرده است. ترکیب این زیرساختهای الکترونیکی با فعالیت شبانهروزی گمرکات میتواند کارایی سیستم را افزایش دهد و زمان ترخیص کالا را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: اقداماتی از این دست در مجموع میتواند پیام مثبتی برای فعالان اقتصادی داشته باشد؛ چراکه نشان میدهد سیاستگذاران اقتصادی تلاش دارند با تسهیل فرآیندها و کاهش موانع اجرایی، شرایط مناسبتری برای تجارت و تأمین کالا فراهم کنند. استمرار چنین رویکردی میتواند به روانتر شدن جریان تجارت و تأمین نیازهای بازار کمک کند.
