اصناف بهترین همیار پلیس در پیشگیری از جرایم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی عصر دوشنبه در همایش «پلیس، امنیت و اصناف» ، اصناف را یکی از اقشار اثرگذار در تأمین نظم و امنیت عمومی دانست و گفت: ارتباط مستمر پلیس با کسبه و فعالان اقتصادی می‌تواند در پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.

وی با بیان اینکه امنیت پایدار بدون مشارکت مردم محقق نمی‌شود، افزود: کسبه و فعالان اقتصادی به دلیل ارتباط روزمره با مردم، ظرفیت مهمی برای همکاری با پلیس در حوزه پیشگیری از جرایم دارند.

فرمانده انتظامی استان فارس ادامه داد: رعایت اصول ایمنی و حفاظتی در واحدهای صنفی و اطلاع‌رسانی سریع موارد مشکوک به پلیس، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ارتقای امنیت در محیط‌های اقتصادی و عمومی کمک کند.

مقابله با قاچاق برای حمایت از تولید داخلی

سردار ملکی همچنین با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مبارزه با قاچاق کالا گفت: مقابله با قاچاق در محورهای مواصلاتی، سوله‌های نزدیک بازار و مراکز عرضه کالا با هدف حمایت از تولید داخلی و تقویت امنیت اقتصادی دنبال می‌شود.

وی افزود: اقدامات کارآگاهی، ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی واحدهای صنفی در کنار همکاری اصناف می‌تواند به ایجاد آرامش بیشتر در بازار و افزایش رضایت شهروندان منجر شود.

در ادامه این همایش، حجت جوانمردی رئیس اتاق اصناف فارس نیز امنیت را یکی از الزامات فعالیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: زمانی که کسبه و فعالان اقتصادی در محیطی امن فعالیت کنند، زمینه برای افزایش امید به سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی فراهم می‌شود.

وی با تأکید بر نقش اصناف در اعتماد عمومی افزود: امنیت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که مردم، پلیس و فعالان اقتصادی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

رئیس اتاق اصناف فارس تصریح کرد: اصناف علاوه بر فعالیت اقتصادی، در حوزه قانون‌مداری و تقویت اعتماد عمومی نیز نقش دارند و می‌توانند در کنار پلیس برای ارتقای امنیت جامعه همکاری کنند.