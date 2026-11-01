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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

دانش‌آموزان امروز ادامه‌دهندگان راه شهید فهمیده‌اند

دانش‌آموزان امروز ادامه‌دهندگان راه شهید فهمیده‌اند

شیراز- فرمانده انتظامی فارس با تأکید بر حمایت پلیس از مردم گفت: حضور پرنشاط دانش‌آموزان در سنگر مدرسه، مایه دلگرمی نیروهای انتظامی و مسلح است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی ظهر یکشنبه در جمع دانش‌آموزان مدرسه شاهد شیراز، با اشاره به جایگاه شهید محمدحسین فهمیده گفت: امام شهید از شهید فهمیده به‌عنوان یک اسطوره یاد کردند و امروز نیز معتقدیم شما دانش‌آموزان کمتر از این شهید والامقام نیستید.

وی با بیان اینکه کشور در مقطع کنونی شرایط جنگی را سپری می‌کند، افزود: امروز شاهد حضور دانش‌آموزان در سنگر مدرسه و همچنین تجمعات شبانه هستیم و همان‌گونه که حضور پلیس را در کنار خود مشاهده می‌کنید، بدانید که پلیس خود را مدیون مردم می‌داند و خدمت‌رسانی بی‌منت به آنان را وظیفه خود می‌شمارد.

فرمانده انتظامی استان فارس با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح پشتیبان مردم هستند، تصریح کرد: حضور شاداب و پرنشاط دانش‌آموزان در سنگر مدرسه، مایه دلگرمی ماست و پلیس همواره در کنار مردم و خدمتگزار آنان خواهد بود.

سردار ملکی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم میناب بیان کرد: دشمن با حمله به این عزیزان، آنان را به شهادت رساند، اما این جنایت نه‌تنها موجب عقب‌نشینی ما از مواضع و آرمان‌های امام شهید نخواهد شد، بلکه عزم و اراده ما را برای دفاع از آرمان‌های اسلامی مصمم‌تر می‌کند.

کد مطلب 6996544

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