انتصاب فرمانده انتظامی لارستان و رئیس پلیس راه جنوب فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی فارس در احکامی جداگانه سرهنگ فرهام عسکری را به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان لارستان و سرهنگ دوم کریم منصوری به عنوان رئیس پلیس راه قرارگاه جنوب استان فارس منصوب شدند.

در همین زمینه مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان لارستان و رئیس پلیس راه قرارگاه جنوب استان فارس که با حضور سرهنگ اسماعیل زراعتیان معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی استان فارس برگزار شد، احکام انتصاب فرماندهان جدید قرائت شد.

در این مراسم از تلاش‌های سرهنگ محمد رستمی فرمانده پیشین انتظامی لارستان و سرهنگ اسلام انصاری رئیس پیشین قرارگاه جنوب استان فارس با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.