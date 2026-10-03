ولدان: امنیت زیربنای آرامش، پیشرفت و تعالی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی، با گرامیداشت تلاش‌های نیروهای انتظامی گفت: پاسداری از امنیت، مجاهدتی بزرگ و مسئولیتی خطیر است و نیروهای انتظامی با حضور مؤثر و مسئولانه خود در صیانت از امنیت عمومی، آرامش اجتماعی و سرمایه‌های ارزشمند جامعه اسلامی نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، امنیت فرهنگی و اجتماعی جامعه نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه نهادهای مسئول و همراهی مردم با مجموعه انتظامی کشور است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه پلیس مقتدر، مؤمن، اخلاق‌مدار و مردم‌محور از ارکان تحقق جامعه‌ای امن و آرام است، گفت: تقویت این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز نشاط و امید اجتماعی باشد.

حجت الاسلام ولدان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه نظم و امنیت، هفته نیروی انتظامی را به فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های آنان تبریک گفت و از تلاش‌های آنان در مسیر صیانت از امنیت و آرامش مردم قدردانی کرد.

وی در پایان، توفیق روزافزون حافظان نظم و امنیت را در مسیر خدمت به مردم و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.