سارقان خشن طلا و موبایل در شیراز به دام افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حافظی با اشاره به شناسایی این باند توسط مأموران شعبه ویژه مبارزه با سرقت‌های به عنف و پایگاه‌های جنوب و غرب پلیس آگاهی فارس، گفت: اعضای باند در شیراز و یکی از روستاهای شهرستان‌های جنوبی استان شناسایی و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه این باند پنج سارق سابقه‌دار، یک زن همدست و سه مال‌خر داشته است، افزود: در میان مال‌خرهای دستگیرشده افرادی از صنف طلافروشان نیز حضور داشتند.

رئیس پلیس آگاهی فارس ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده تاکنون ۱۷ فقره سرقت را به این باند منتسب کرده که ۱۰ فقره آن با اعمال زور و استفاده از سلاح سرد و هفت فقره نیز به شیوه قاپ‌زنی انجام شده است.

کشف طلا و گوشی‌های مسروقه

سرهنگ حافظی با اشاره به آسیب‌دیدن تعدادی از مال‌باختگان در جریان سرقت‌ها گفت: برخی مالباختگان پس از مراجعه به پلیس آگاهی، اعضای باند را شناسایی کردند.

وی از کشف بخشی از طلاجات و تلفن‌های همراه مسروقه خبر داد و افزود: دو قبضه سلاح سرد شامل چاقو و قمه که در سرقت‌ها مورد استفاده قرار گرفته بود نیز کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی فارس ارزش اموال مسروقه در این پرونده را حدود ۱۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سه دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت مورد استفاده سارقان نیز توقیف شده است.

سرهنگ حافظی تأکید کرد: تحقیقات برای شناسایی سایر مال‌باختگان، کشف اموال مسروقه و تکمیل ابعاد این پرونده ادامه دارد.