بعثت کرمانشاه به جمع مدعیان لیگ آزادگان نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته چهارم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم بعثت کرمانشاه عصر دوشنبه در ورزشگاه آزادی این شهر مقابل پالایش نفت بندرعباس قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید.

دو تیم در نیمه نخست تلاش زیادی برای رسیدن به گل داشتند، اما موقعیت‌های ایجادشده برای هیچ‌یک به گل تبدیل نشد و بازی در پایان ۴۵ دقیقه نخست بدون گل به پایان رسید. پالایش نفت در این نیمه چند موقعیت مناسب برای گلزنی ایجاد کرد، اما مهاجمان این تیم نتوانستند از فرصت‌های خود استفاده کنند.

در آغاز نیمه دوم نیز تیم میهمان صاحب موقعیت‌هایی شد که با واکنش علی محسن‌زاده، دروازه‌بان بعثت، راهی به دروازه پیدا نکرد. پس از دقایقی بازی متعادل‌تر دنبال شد و بعثت توانست جریان مسابقه را به سود خود تغییر دهد.

در دقیقه ۵۹، اشتباه محمد ستاری در خط دفاع پالایش نفت فرصت مناسبی در اختیار امین اسدی قرار داد و او موفق شد گل نخست بعثت را به ثمر برساند. ۱۰ دقیقه بعد نیز اشتباه مهدی امینی، دروازه‌بان پالایش نفت، در دفع توپ باعث شد سعید حسین‌پور از فرصت به دست آمده استفاده کند و دومین گل میزبان را وارد دروازه حریف کند.

پالایش نفت بندرعباس پس از دریافت گل دوم فشار بیشتری برای جبران نتیجه وارد کرد و در دقایق پایانی توانست یکی از گل‌های خورده را جبران کند. مرتضی خراسانی روی ارسال از جناح راست دروازه بعثت را باز کرد، اما تلاش‌های میهمان برای رسیدن به گل تساوی نتیجه‌ای نداشت و مسابقه با برتری ۲ بر یک بعثت به پایان رسید.

با این پیروزی، بعثت کرمانشاه که هفته سوم را با ۴ امتیاز پشت سر گذاشته بود، مجموع امتیازات خود را به ۷ رساند و در پایان هفته چهارم در جایگاه چهارم جدول قرار گرفت. سایپا با ۹ امتیاز صدرنشین است و پارس جنوبی جم و مس رفسنجان نیز با ۸ امتیاز در رده‌های دوم و سوم ایستاده‌اند.

به این ترتیب بعثت تنها یک امتیاز با تیم‌های دوم و سوم جدول فاصله دارد و پیروزی برابر پالایش نفت باعث شد نماینده کرمانشاه خود را به جمع تیم‌های بالانشین نزدیک کند. در عین حال فاصله دو امتیازی با صدر جدول نشان می‌دهد که نتایج هفته‌های ابتدایی هنوز فاصله تیم‌ها در بالای جدول را زیاد نکرده و بعثت با تداوم امتیازگیری می‌تواند در هفته‌های آینده جایگاه خود را در جمع بالانشینان تثبیت کند.

پالایش نفت بندرعباس نیز با این شکست، نخستین باخت فصل خود را تجربه کرد و ۵ امتیازی باقی ماند. بعثت در هفته سوم نیز مقابل مس رفسنجان با یک گل شکست خورده بود و پیش از آن یک پیروزی و یک تساوی در کارنامه داشت؛ بنابراین برد خانگی برابر پالایش نفت برای بازگشت این تیم به مسیر امتیازگیری اهمیت ویژه‌ای داشت.