بعثت کرمانشاه مغلوب مس رفسنجان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در هفته سوم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور عصر سهشنبه به مصاف مس رفسنجان رفت که این دیدار با برتری یک بر صفر نماینده رفسنجان به پایان رسید.
بعثت کرمانشاه که در دو هفته نخست لیگ آزادگان یک تساوی و یک پیروزی کسب کرده بود، در این مسابقه به دنبال ادامه روند امتیازگیری خود بود، اما در نهایت نخستین شکست فصل را تجربه کرد. این تیم پیش از این دیدار چهار امتیاز اندوخته بود.
در نیمه نخست، دو تیم در دقایق ابتدایی بیشتر به محک زدن یکدیگر پرداختند و موقعیت جدی چندانی روی دروازهها ایجاد نشد، اما رفتهرفته مس رفسنجان بر جریان بازی مسلطتر شد و در دقیقه ۴۰ به گل رسید.
روی این گل، ارسال مرتضی حسینزاده از سمت چپ با دفع ناموفق مدافعان بعثت همراه شد و توپ مقابل محمد صابریپور قرار گرفت تا این بازیکن با یک ضربه بغل پا دروازه بعثت را باز کند و میزبان با برتری یک بر صفر به رختکن برود.
در نیمه دوم، بازی شکل متعادلی پیدا کرد و هر دو تیم برای ایجاد موقعیت تلاش کردند، اما حملات دو طرف به گل دیگری منجر نشد و برتری یک گله مس رفسنجان تا پایان مسابقه حفظ شد.
یکی از جدیترین فرصتهای بعثت برای جبران نتیجه در دقیقه ۸۳ رقم خورد؛ جایی که امین اسدی پس از فرار از خط آفساید در موقعیت تکبهتک قرار گرفت، اما کوروش ملکی، دروازهبان مس رفسنجان، با واکنشی مؤثر مانع گلزنی مهاجم بعثت شد.
با این نتیجه، مس رفسنجان که در دو هفته نخست به دو تساوی دست یافته بود، نخستین پیروزی فصل خود را جشن گرفت و پنج امتیازی شد و در رتبه ششم جدول قرار گرفت.
بعثت کرمانشاه نیز با قبول این شکست چهار امتیازی باقی ماند و در پایان هفته سوم در جایگاه هفتم جدول ردهبندی لیگ آزادگان قرار گرفت.
نماینده فوتبال کرمانشاه در هفته چهارم رقابتهای لیگ آزادگان باید برای ادامه مسابقات فصل و جبران امتیازات از دسترفته آماده شود.
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