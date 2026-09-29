حسنی: روند امتیازگیری بعثت کرمانشاه نرمال بوده است

افشین حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نتایج تیم در هفته‌های ابتدایی لیگ آزادگان اظهار کرد: روند امتیازگیری بعثت تا این مرحله طبیعی بوده و تیم توانسته از دو دیدار خارج از خانه سه امتیاز به دست آورد.

وی درباره دیدار اخیر بعثت مقابل مس رفسنجان افزود: مسابقه نزدیک دنبال شد و تیم ما تنها در یک صحنه با اشتباه در یارگیری مواجه شد که همان اشتباه به گل حریف انجامید، با این حال در نیمه دوم عملکرد برتری داشتیم و باید می‌توانستیم دروازه مس را باز کنیم.

مدیرعامل باشگاه بعثت کرمانشاه درباره صحنه‌های مشکوک به پنالتی تصریح کرد: در دو صحنه، بنا بر نظر کارشناسان داوری، پنالتی‌های واضح به سود بعثت اعلام نشد و این مسئله روی روند مسابقه تأثیر داشت.

حسنی در ادامه با انتقاد از نحوه بازی مس رفسنجان در نیمه دوم گفت: رفسنجانی‌ها در این نیمه بیشتر به وقت‌کشی روی آوردند که به اعتقاد من برای تیمی با امکانات و بنیه مالی این باشگاه، رفتار مناسبی نیست. چنین تیمی باید با هدف حضور در سطح بالاتر و رقابت برای قهرمانی لیگ برتر فعالیت کند.

وی درباره وضعیت فنی بعثت نیز خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات زیادی که در ترکیب تیم ایجاد شده است، با حضور محمد میرترابی، بازیکنان روزبه‌روز هماهنگ‌تر می‌شوند و امیدواریم این روند پیشرفت در ادامه مسابقات نیز ادامه پیدا کند.

مدیرعامل باشگاه بعثت کرمانشاه درباره جایگاه تیمش در جدول مسابقات گفت: در حال حاضر در نیمه بالایی جدول قرار داریم و تلاش می‌کنیم با حمایت هواداران در دیدار روز دوشنبه برابر پالایش بندرعباس به پیروزی برسیم.

حسنی در پایان بر اهمیت حمایت هواداران از بعثت تأکید کرد و گفت: امیدواریم با همراهی هواداران بتوانیم روند فعلی را ادامه دهیم و در ادامه مسابقات نتایج بهتری کسب کنیم.