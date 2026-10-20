به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرترابی عصر سه‌شنبه در نشست خبری پس از دیدار تیم‌های بعثت کرمانشاه و پارس جنوبی جم اظهار کرد: با وجود شکست در این مسابقه، بازیکنان بعثت فوتبال تهاجمی و رو به جلویی به نمایش گذاشتند و توانستند در بخش‌هایی از بازی عملکرد خوبی داشته باشند.

وی با اشاره به گل زودهنگام بعثت در این دیدار افزود: پس از به ثمر رسیدن گل، تیم برای حدود هفت تا هشت دقیقه تمرکز خود را از دست داد و همین موضوع شرایط مسابقه را تغییر داد؛ با این حال، در نیمه دوم با تغییر سیستم و رویکرد تاکتیکی، جریان بازی به سود بعثت پیش رفت و موقعیت‌های متعددی برای گلزنی ایجاد شد.

سرمربی بعثت کرمانشاه با قبول مسئولیت نتیجه به‌دست‌آمده تصریح کرد: از هوادارانی که در ورزشگاه حاضر شدند و تیم را تشویق کردند، عذرخواهی می‌کنم. بازیکنان تلاش زیادی انجام دادند، اما شکست متعلق به من است و هیچ بهانه‌ای برای توجیه این نتیجه ندارم.

میرترابی با تأکید بر روند پیشرفت تیمش بیان کرد: بعثتی که امروز می‌بینم، با تکیه بر بازیکنان جوان و آینده‌دار، روزبه‌روز در حال پیشرفت است. حدود ۹۰ درصد ترکیب تیم نسبت به فصل گذشته تغییر کرده و طبیعی است که برای شکل‌گیری یک تیم هماهنگ و رسیدن به شرایط مطلوب، به زمان بیشتری نیاز داشته باشیم.

وی درباره موقعیت‌های ازدست‌رفته و گل‌های دریافتی تیمش نیز گفت: در فوتبال گاهی فرصت‌ها به گل تبدیل می‌شوند و گاهی بازیکنان نمی‌توانند از موقعیت‌های خود استفاده کنند. ممکن است در یک مسابقه نتیجه به سود تیم باشد و در دیداری دیگر، با وجود نمایش مناسب، بازی را واگذار کنیم؛ اما من به دنبال بهانه‌جویی نیستم و مسئولیت فنی تیم را می‌پذیرم.

سرمربی بعثت کرمانشاه با اشاره به کیفیت حریف خود خاطرنشان کرد: پارس جنوبی جم یکی از تیم‌های خوب این فصل لیگ دسته اول است و بازیکنان باتجربه‌ای در اختیار دارد، اما بازیکنان جوان بعثت در این مسابقه عملکرد قابل قبولی داشتند و به‌ویژه در نیمه دوم توانستند حریف را تحت فشار قرار دهند. بازیکنان ما با وجود تفاوت تجربه، با انگیزه و قدرت جنگندگی خوبی بازی کردند.

میرترابی با اشاره به فرصت‌های گلزنی ازدست‌رفته بعثت ادامه داد: در این مسابقه موقعیت‌های مناسبی برای گلزنی داشتیم، اما نتوانستیم از آن‌ها استفاده کنیم. این اتفاق بخشی از فوتبال است و آنچه اهمیت دارد، حفظ روحیه و ادامه مسیر با انگیزه بیشتر است.

وی درباره جایگاه بعثت در جدول لیگ آزادگان نیز گفت: تیم ما اکنون در رتبه نهم جدول قرار دارد و با توجه به شرایطی که برای آماده‌سازی و تشکیل ترکیب جدید داشته‌ایم، وضعیت فعلی را نمی‌توان نامطلوب ارزیابی کرد. برخی تیم‌ها زودتر از ما تمرینات خود را آغاز کرده‌اند، اما بعثت با وجود تغییرات گسترده در ترکیب، همچنان ظرفیت پیشرفت دارد.

سرمربی بعثت کرمانشاه در پایان با تأکید بر لزوم جبران نتیجه این مسابقه اظهار کرد: به بازیکنانم و آینده این تیم امیدوارم. باید تمرین کنیم، نقاط ضعف خود را برطرف کنیم و برای جبران این شکست تلاش بیشتری داشته باشیم. انتظارات هواداران برای حضور در بالای جدول و موفقیت تیم قابل درک است، اما بازیکنان نباید با یک شکست سر خود را پایین بیندازند و باید با اعتمادبه‌نفس به مسیرشان ادامه دهند.