بعثت کرمانشاه برابر صدرنشین لیگ آزادگان شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در دیداری از هفته ششم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، جام آزادگان، در ورزشگاه آزادی کرمانشاه به مصاف پارس جنوبی جم رفت و در پایان این مسابقه با نتیجه ۲ بر یک مغلوب حریف خود شد.

بعثت کرمانشاه در این مسابقه ابتدا از حریف پیش افتاد و در دقیقه ۲۳ علیرضا ادهمی موفق شد دروازه پارس جنوبی جم را باز کند؛ با این حال، نماینده کرمانشاه نتوانست برتری خود را تا پایان نیمه نخست حفظ کند.

پارس جنوبی جم در دقیقه ۳۰ با گل حسین پورامینی بازی را به تساوی کشاند و در ادامه، گل به خودی آرمان لطف خدا در واپسین دقایق نیمه نخست باعث شد تیم میهمان با برتری ۲ بر یک به رختکن برود. این نتیجه تا پایان مسابقه تغییر نکرد و بعثت در خانه تن به شکست داد.

این شکست در شرایطی برای نماینده کرمانشاه رقم خورد که بعثت پیش از آغاز هفته ششم با هفت امتیاز از پنج مسابقه در رتبه هشتم جدول قرار داشت و برای بهبود جایگاه خود به دنبال کسب امتیاز برابر صدرنشین رقابت‌ها بود.

پارس جنوبی جم نیز با پیروزی در این دیدار، امتیازهای خود را به ۱۴ رساند و در جمع تیم‌های صدرنشین لیگ آزادگان باقی ماند. در پایان هفته ششم، مس رفسنجان نیز با ۱۴ امتیاز در کنار پارس جنوبی جم قرار گرفت و رقابت در بالای جدول ادامه یافت.

با این نتیجه، بعثت فرصت افزایش امتیازهای خود را از دست داد و برای بازگشت به مسیر نتیجه‌گیری باید در دیدارهای آینده عملکرد بهتری ارائه کند. از دست رفتن برتری اولیه در مسابقه خانگی، یکی از نکات مهم این بازی برای نماینده کرمانشاه بود؛ تیمی که برای نزدیک شدن به رده‌های بالاتر جدول به کسب امتیاز در هفته‌های پیش رو نیاز دارد.