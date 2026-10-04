به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در هفته چهارم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور از ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۱۳ مهرماه در ورزشگاه آزادی کرمانشاه میزبان پالایش نفت بندرعباس خواهد بود.

نماینده فوتبال کرمانشاه در سه هفته ابتدایی لیگ یک، یک پیروزی، یک تساوی و یک شکست به دست آورده و چهار امتیاز در کارنامه دارد. بعثت فصل را با تساوی بدون گل برابر نفت و گاز گچساران آغاز کرد، در هفته دوم با نتیجه ۳ بر صفر هوادار تهران را شکست داد و در هفته سوم با یک گل مقابل مس رفسنجان مغلوب شد.

بعثت پس از شکست هفته گذشته برابر مس رفسنجان، اکنون در جایگاه هفتم جدول لیگ آزادگان قرار دارد؛ این تیم در سه مسابقه سه گل به ثمر رسانده و یک گل نیز دریافت کرده است.

در سوی مقابل، پالایش نفت بندرعباس نیز با پنج امتیاز در رده پنجم جدول قرار گرفته و تاکنون یک پیروزی و دو تساوی به دست آورده است؛ بنابراین دیدار دو تیم می‌تواند از جمله مسابقات نزدیک هفته چهارم لیگ یک باشد.

بعثت کرمانشاه در شرایطی برای این مسابقه آماده می‌شود که در دو بازی نخست خود شکست‌ناپذیر بود، اما شکست برابر مس رفسنجان باعث شد چهار امتیازی باقی بماند و برای حفظ فاصله با تیم‌های بالای جدول، به دنبال کسب امتیاز در دیدار خانگی پیش رو باشد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، هفته چهارم لیگ یک از یکشنبه ۱۲ مهر آغاز می‌شود و دیدار بعثت کرمانشاه و پالایش نفت بندرعباس یکی از مسابقات روز دوشنبه خواهد بود. این مسابقه از ساعت ۱۶ در ورزشگاه آزادی کرمانشاه برگزار می‌شود.