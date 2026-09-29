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۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۶

هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال؛

پیروزی مس رفسنجان در آخرین بازی هفته لیگ یک + نتایج بازی‌ها و جدول

پیروزی مس رفسنجان در آخرین بازی هفته لیگ یک + نتایج بازی‌ها و جدول

تیم فوتبال مس رفسنجان موفق شد در آخرین بازی هفته سوم لیگ دسته اول حریف خود را شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از هفته سوم لیگ دسته اول امروز سه‌شنبه ۷ مهر تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و بعثت کرمانشاه در ورزشگاه شهدای مس به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود مس خاتمه یافت. محمد صابری پور زننده تنها گل این دیدار بود.

با کسب سه امتیاز این بازی فرشاد پیوس اولین پیروزی خود با مس رفسنجان در فصل جدید را جشن گرفت و تیمش در رده ششم قرار گرفت.

نتایج بازی‌های هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:

یکشنبه ۵ مهر

* فرد البرز صفر - جزیره قشم صفر

* فولاد ب ۲ - شاهین بندر عامری ۲ (رضا بیگدلی و حمید گلزاری برای شاهین بندر عامری و امید خالدی و حیدر حیدری برای فولاد ب گلزنی کردند.)

دوشنبه ۶ مهر

* سایپا ۲ - نیروی زمینی یک (عارف صیفی و رضا زاهد تبار برای سایپا و حامد اکبری پور برای نیروی زمینی گلزنی کردند.)

* کاراگستر یک - مس کرمان یک (مهدی فرج پور برای کاراگستر و ابوالفضل شورآبادی برای مس گلزنی کردند.)

* آریو اسلامشهر ۲ - هوادار صفر

* پالایش نفت بندرعباس صفر - نفت و گاز گچساران صفر

* پارس جنوبی جم ۳ - نفت مسجد سلیمان ۲ (عباس بوعذار دوبار و مهدی قلیچ خانی برای پارس جنوبی جم و کیانوش میرزایی و علی رستمی برای نفت مسجد سلیمان گلزنی کردند.)

سه‌شنبه ۷ مهر

* مس رفسنجان یک - بعثت کرمانشاه صفر (محمد صابری پور)

پیروزی مس رفسنجان در آخرین بازی هفته لیگ یک + نتایج بازی‌ها و جدول
جدول لیگ دسته اول فوتبال در پایان هفته سوم

کد مطلب 6962947

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