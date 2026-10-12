به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه امروز، دوشنبه ۲۰ مهر، در چارچوب هفته پنجم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور به مصاف آریو اسلامشهر می‌رود. این دیدار از ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهدای اسلامشهر برگزار می‌شود.

بعثت کرمانشاه پیش از این مسابقه از چهار دیدار خود ۷ امتیاز کسب کرده و با ثبت دو پیروزی، یک تساوی و یک شکست در جمع تیم‌های بالای جدول قرار دارد. این تیم تاکنون پنج گل به ثمر رسانده و دو گل دریافت کرده است؛ آماری که تفاضل گل مثبت سه را برای نماینده فوتبال کرمانشاه به همراه داشته است.

نتایج چهار هفته ابتدایی، بعثت را در موقعیتی قرار داده که می‌تواند با کسب امتیاز در دیدار امروز، جایگاه خود را در جمع مدعیان بالای جدول حفظ کند. پیروزی در این مسابقه، امتیازهای این تیم را به ۱۰ می‌رساند و می‌تواند شرایط آن را برای ادامه رقابت‌های فصل بهبود ببخشد.

در سوی مقابل، آریو اسلامشهر نیز با ۶ امتیاز از چهار مسابقه در تعقیب تیم‌های بالاتر قرار دارد. این تیم دو پیروزی و دو شکست در کارنامه دارد و بازی در خانه فرصتی برای آن است تا با کسب امتیاز، فاصله خود را با بعثت کاهش دهد.

با توجه به فاصله یک‌امتیازی دو تیم، نتیجه این مسابقه می‌تواند در جابه‌جایی جایگاه‌های میانه بالای جدول مؤثر باشد. بعثت برای حفظ موقعیت خود به دنبال امتیازگیری در زمین حریف است و آریو نیز تلاش می‌کند از امتیاز میزبانی استفاده کند.

نماینده کرمانشاه در هفته‌های گذشته نشان داده که توان رقابت با تیم‌های لیگ را دارد؛ با این حال، تداوم امتیازگیری و حفظ انسجام دفاعی در بازی‌های پیش رو برای تثبیت جایگاه این تیم اهمیت دارد.