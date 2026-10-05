  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۸

حمله جیش‌الظلم به خودروی شهروندان در راسک

حمله جیش‌الظلم به خودروی شهروندان در راسک

زاهدان- مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از حمله گروهک تروریستی جیش‌الظلم به خودروی شهروندان در منطقه پل جکیگور شهرستان راسک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان از حمله گروهک تروریستی جیش‌الظلم به خودروی شهروندان در منطقه پل جکیگور شهرستان راسک خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: اقدام گروهک تروریستی جیش‌الظلم علیه شهروندان عادی، نمونه‌ای دیگر از رویکرد خشونت‌طلبانه این گروهک و تلاش آن برای ایجاد ناامنی در منطقه است.

به نظر می‌رسد این گروهک در واکنش به شکست‌های پی‌درپی اخیر خود، شهروندان عادی را هدف قرار داده و از آنان انتقام گرفته است.

جزئیات بیشتری از این حادثه و وضعیت احتمالی سرنشینان خودرو اعلام نشده است.

کد مطلب 6969057

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • رسول IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      0 0
      پاسخ
      تروریستهای وحشی را باید بدون محاکمه و در دم اعدام کرد حیف از گلوله ای که نثاراین لاشخورهای بی خاصیت وانگل صفت شود.اینها را باید با یک لیتربنزین به آتش کشید و پیکر سوخته شان را در میدان شهر آویزان کردتا درس عبرتی باشد برای هر تروریست بی غیرت و نامرد.
    • IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      0 0
      پاسخ
      در شهرهای مرزی باید نیروهای نامحسوس و لباس شخصی حضور مستمر داشته باشند تا کوچکترین تحرکات شناسایی شوند چون مشخصه دشمن میخواهد این مناطق ناامن باشند همچنین استخدام این نیروها از مردم همان مناطق ، کسانی که واقعا قابل اعتماد و پیرو انقلاب و رهبری باشند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها