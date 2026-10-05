https://mehrnews.com/x3dfBh ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ کد مطلب 6969087 استانها گیلان استانها گیلان ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ تداوم حضور لنگرودی ها در شب دویست و نوزدهم لنگرود- مردم لنگرود در دویست و نوزدهمین حضور خود در میدان، بر دفاع از وطن تاکید کردند. دریافت 7 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6969087 کپی شد مطالب مرتبط سرهنگ مهدیپور: وحدت و همدلی مردم پشتوانه عبور کشور از شرایط حساس است حسینی اشکوری: ساماندهی بقاع متبرکه لنگرود در دستور کار اوقاف است دویست و نوزده شب ایستادگی مردم مبعوث شده رشت به روایت تصویر گزارش میدانی خبرنگار مهر از شب دویست و هجدهم لنگرودیها در میدان ایمنی یک انتخاب ساده برای حفظ جان موتورسواران و خانوادهها است فرماندار لنگرود: رعایت قانون بدون مشارکت مردم اثرگذار نیست قرار دویست و بیستم مردم تالش زیر بارش رحمت الهی مهری فلاحی راهی مسابقات آسیایی شد؛ بدرقه بانوی پرافتخار لنگرودی سرهنگ نصیریان: ۵۴ درصد موتورسواران لنگرود گواهینامه ندارند ۲۱۹ شب حماسه و شور در کلاچای؛ میدان داری ادامه دارد کنعانی: حضور در میدان باید تا تحقق هدف نهایی ادامه یابد حجت الاسلام تاج: یاری امام زمان(عج) با اصلاح رفتار و تقوا محقق می شود ۲۱۹ شب اتحاد، همدلی و عشق به وطن مردم انقلابی ارومیه در خیابان ۲۲٠ شب خونخواهی در لنگرود؛ میدان داری زیر باران ادامه دارد برچسبها تجمع مردمی شهرستان لنگرود حماسه حضور
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