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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸

تداوم حضور لنگرودی ها در شب دویست و نوزدهم

تداوم حضور لنگرودی ها در شب دویست و نوزدهم

لنگرود- مردم لنگرود در دویست و نوزدهمین حضور خود در میدان، بر دفاع از وطن تاکید کردند.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6969087

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