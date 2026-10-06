ادعای اطلاعات انرژی آمریکا درباره مسیرهای جایگزین انتقال نفت در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، اداره اطلاعات انرژی آمریکا امروز سه شنبه در بیانیه ای با هدف ترمیم بخشی از جایگاه از دست رفته دولت ترامپ که در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره با انتقادهای بسیاری به دلیل افزایش قیمت انرژی پس از تهاجم ناکام و پرهزینه به ایران مواجه شده است، ادعا کرد: بهبود وضعیت تردد در تنگه هرمز به احیای صادرات نفت خاورمیانه (غرب آسیا) کمک می‌کند.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا در این بیانیه مدعی شد: تولیدکنندگان نفت خاورمیانه (غرب آسیا) در حال روی آوردن به مسیرهای جایگزین و عملیات انتقال نفت از کشتی به کشتی هستند. اختلالات در خاورمیانه موجب کاهش ذخایر جهانی و افزایش قیمت نفت شده است.