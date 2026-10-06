به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه در مقاله‌ای در روزنامه رأی الیوم با اشاره به تحولات جدید گسترش تنش در یمن توسط عربستان سعودی نوشت که اگر اعلام روزنامه نیویورک‌تایمز، مبنی بر چراغ سبز دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برای مداخله نظامی و اطلاعاتی برای کمک به طرف سعودی در جنگ یمن صحت داشته باشد، این اقدام می‌تواند رویارویی نظامی تمام‌عیار میان ایران و آمریکا را تسریع کند.

بنابراین گزارش، آنچه این احتمال را تقویت می‌کند، انتشار اخباری مبنی بر پیشروی نیروهای دولت مزدور عدن در ساحل غربی و بازپس‌گیری برخی مناطق راهبردی همچون جزیره «میون» مشرف بر تنگه باب‌المندب و بندر «المخا» با کمک ماهواره‌های جاسوسی آمریکاست.

وی افزود که جنبش «انصارالله» این اخبار را تکذیب کرده است، اما حمایت آمریکا از عربستان در این جنگ ملموس شده است؛ به‌ویژه پس از آنکه دولت آمریکا اعلام کرد پیمان دفاع مشترک الزام‌آوری میان طرفین وجود دارد و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) طبق همین پیمان برای حمایت از طرف سعودی در جنگ یمن مداخله خواهد کرد.

عطوان در مقاله خود تصریح کرد که این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تغییر در اولویت‌های آمریکا در جنگ علیه ایران و بازگشت به پرونده هسته‌ای ایران قابل توجه بود.

وی با اشاره به تهدیدات مسئولان ارشد نظامی و سیاسی ایران در خصوص هرگونه گسترش تنش توسط آمریکا علیه این کشور، نوشت که اعزام ۳ هزار نظامی آمریکایی به سرزمین‌های اشغالی، ارسال هواپیماهای بمب‌افکن و جنگنده های بیشتر و سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی، و اعلام وضعیت اضطراری در ارتش رژیم صهیونیستی، همگی احتمال نزدیک شدن تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران را تقویت می‌کند؛ به‌ویژه پس از آنکه با ردِ طرح دیپلماتیک صلح‌آمیز هفت‌ماده‌ای ایران برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی ترامپ، باب مذاکرات بسته شده است.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان ایرانی نسبت به رویکرد نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی کاملاً آگاه هستند و به خوبی برای آن آماده شده‌اند؛ نوشت که واکنش‌های احتمالی ایران می‌تواند شامل آسیب زدن به ۳ ناو هواپیمابر و بیش از ۲۰ ناو جنگی آمریکا در دریای عرب، اقیانوس هند و دریای سرخ، از طریق افزایش برد موشک‌های خود به بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر، و یا افزایش تلفات سربازان آمریکایی و جذب بیش از ۳۳ میلیون نیروی شهادت‌طلب باشد که در میان آن‌ها گردان‌هایی از زنان نیز برای جنگ آموزش دیده‌اند.

عطوان در پایان تصریح کرد که ۳ هفته آینده ممکن است نه تنها در بازترسیم مرزهای منطقه خاورمیانه و غرب آسیا و مراکز قدرت در آن، بلکه برای کل جهان، سرنوشت‌ساز باشد.