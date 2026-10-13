به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح سه شنبه در جلسه شورای راهبری زیست‌بوم رسانه‌ای استان فارس، سه راهبرد هویت‌سازی، کادرسازی و گفتمان‌سازی را از محورهای اصلی فعالیت‌های رسانه‌ای برشمرد و گفت: برای اثرگذاری در جامعه، باید هویت سازمانی را تقویت کنیم، ظرفیت نیروهای مستعد را بشناسیم و با تولید محتوای هدفمند، مسائل فرهنگی و اجتماعی را به گفتمان عمومی تبدیل کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت تثبیت هویت سازمان تبلیغات اسلامی افزود: این مجموعه از پیشینه و مأموریت مشخصی در عرصه تبلیغ دینی برخوردار است و باید این هویت در فعالیت‌های رسانه‌ای، تولید محتوا و ارتباط با مخاطبان نیز به‌روشنی بازتاب پیدا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به ضرورت برجسته‌سازی نام و نشان سازمان در فضای رسانه‌ای بیان کرد: هویت رسانه‌ای باید به‌گونه‌ای تقویت شود که مخاطب با مشاهده محتوا و فعالیت‌ها، ارتباط آن را با سازمان تبلیغات اسلامی به‌درستی تشخیص دهد.

حجت الاسلام ولدان همچنین بر ضرورت انعکاس بهتر فعالیت‌های مجموعه تأکید کرد و گفت: اقدامات و برنامه‌های متعددی در سطح استان و شهرستان‌ها انجام می‌شود، اما همه این ظرفیت‌ها به‌اندازه کافی در فضای رسانه‌ای بازتاب نمی‌یابد؛ بنابراین، لازم است دستاوردها و گزارش عملکردها به‌صورت منظم، مستند و دسته‌بندی‌شده منتشر شود.

شناسایی نیروهای مستعد و تبدیل ظرفیت‌ها به شبکه رسانه‌ای

وی کادرسازی را دومین راهبرد اساسی زیست‌بوم رسانه‌ای دانست و تصریح کرد: نیروهای توانمند در ادارات و شهرستان‌ها باید شناسایی شوند، فرصت فعالیت پیدا کنند و با آموزش، حمایت و میدان دادن به استعدادهایشان رشد کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به ظرفیت شبکه‌های تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: این سازمان در حوزه‌های مختلف، از آموزش و فعالیت‌های اجتماعی تا قرآن و فضای سایبری، شبکه‌های متعددی دارد که می‌توانند به پشتوانه‌ای برای تولید سوژه و محتوای رسانه‌ای تبدیل شوند.

حجت الاسلام ولدان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی و آموزش‌های تخصصی افزود: باید از نیروهای مستعد در این شبکه‌ها برای سوژه‌یابی، تولید محتوا و پوشش هدفمند رویدادها استفاده کرد؛ به‌گونه‌ای که هر بخش سهم خود را در پیشبرد برنامه‌های رسانه‌ای ایفا کند.

سوژه‌یابی هدفمند و توجه به مخاطبان خاکستری

وی گفتمان‌سازی را سومین راهبرد فعالیت‌های رسانه‌ای برشمرد و گفت: گفتمان زمانی شکل می‌گیرد که یک موضوع در جامعه شناخته و پذیرفته شود؛ ازاین‌رو، رسانه‌ها باید با موج‌آفرینی و جریان‌سازی هدفمند، موضوعات فرهنگی و اجتماعی را به دغدغه‌ای عمومی تبدیل کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به ضرورت تفکیک موضوع از مسئله در برنامه‌ریزی رسانه‌ای بیان کرد: صرف پرداختن به مناسبت‌ها کافی نیست؛ باید مشخص شود هر مناسبت چه مسئله‌ای را در جامعه برجسته می‌کند و برای کدام گروه از مخاطبان ظرفیت تولید محتوا دارد.

حجت الاسلام ولدان نوجوانان، بانوان و نخبگان را سه گروه مهم مخاطبان دانست و افزود: نوجوانان به دلیل شرایط سنی و نیازهای فرهنگی، بانوان به‌عنوان کنشگران اجتماعی و نخبگان حوزوی و دانشگاهی به دلیل برخورداری از اعتبار علمی و اجتماعی، باید در اولویت برنامه‌ریزی رسانه‌ای قرار گیرند.

وی با تأکید بر ضرورت گفت‌وگو با مخاطبان خاکستری و طیف‌های فکری متفاوت اظهار کرد: باید شیوه ارتباط مؤثر با این گروه‌ها را بررسی کنیم و با بهره‌گیری از میزهای گفت‌وگو، نشست‌های اندیشه‌محور و تولید مستند، زمینه تعامل و تبیین مسائل را فراهم آوریم.

ضرورت تقویت جریان رسانه‌ای مرتبط با طرح «زندگی با آیه‌ها»

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به مناسبت‌های فرهنگی و ظرفیت‌های بومی استان، بزرگداشت حافظ را فرصتی برای تولید محتوای عمیق و هدفمند دانست و گفت: پرداختن به حافظ نباید به پیام تبریک و محتوای مناسبتی محدود شود؛ بلکه پیوند اندیشه حافظ با قرآن، دین، هنر و حماسه می‌تواند زمینه تولید آثار رسانه‌ای متنوعی را فراهم کند.

حجت الاسلام ولدان همچنین بر ضرورت تقویت جریان رسانه‌ای مرتبط با طرح «زندگی با آیه‌ها» و معرفی ظرفیت‌های قرآنی فارس تأکید کرد و افزود: قرآنی بودن استان باید در تولید محتوا، فضاسازی شهری، معرفی چهره‌های قرآنی و بازنمایی ظرفیت‌های فرهنگی آن نمود پیدا کند.