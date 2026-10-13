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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

گفتمان‌سازی دارای هویت، اولویت زیست‌بوم رسانه‌ای فارس است

گفتمان‌سازی دارای هویت، اولویت زیست‌بوم رسانه‌ای فارس است

شیراز- مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر ضرورت تقویت زیست‌بوم رسانه‌ای فارس گفت: هویت‌سازی، کادرسازی و گفتمان‌سازی را سه راهبرد اصلی برای افزایش اثرگذاری رسانه‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان صبح سه شنبه در جلسه شورای راهبری زیست‌بوم رسانه‌ای استان فارس، سه راهبرد هویت‌سازی، کادرسازی و گفتمان‌سازی را از محورهای اصلی فعالیت‌های رسانه‌ای برشمرد و گفت: برای اثرگذاری در جامعه، باید هویت سازمانی را تقویت کنیم، ظرفیت نیروهای مستعد را بشناسیم و با تولید محتوای هدفمند، مسائل فرهنگی و اجتماعی را به گفتمان عمومی تبدیل کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت تثبیت هویت سازمان تبلیغات اسلامی افزود: این مجموعه از پیشینه و مأموریت مشخصی در عرصه تبلیغ دینی برخوردار است و باید این هویت در فعالیت‌های رسانه‌ای، تولید محتوا و ارتباط با مخاطبان نیز به‌روشنی بازتاب پیدا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به ضرورت برجسته‌سازی نام و نشان سازمان در فضای رسانه‌ای بیان کرد: هویت رسانه‌ای باید به‌گونه‌ای تقویت شود که مخاطب با مشاهده محتوا و فعالیت‌ها، ارتباط آن را با سازمان تبلیغات اسلامی به‌درستی تشخیص دهد.

حجت الاسلام ولدان همچنین بر ضرورت انعکاس بهتر فعالیت‌های مجموعه تأکید کرد و گفت: اقدامات و برنامه‌های متعددی در سطح استان و شهرستان‌ها انجام می‌شود، اما همه این ظرفیت‌ها به‌اندازه کافی در فضای رسانه‌ای بازتاب نمی‌یابد؛ بنابراین، لازم است دستاوردها و گزارش عملکردها به‌صورت منظم، مستند و دسته‌بندی‌شده منتشر شود.

شناسایی نیروهای مستعد و تبدیل ظرفیت‌ها به شبکه رسانه‌ای

وی کادرسازی را دومین راهبرد اساسی زیست‌بوم رسانه‌ای دانست و تصریح کرد: نیروهای توانمند در ادارات و شهرستان‌ها باید شناسایی شوند، فرصت فعالیت پیدا کنند و با آموزش، حمایت و میدان دادن به استعدادهایشان رشد کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به ظرفیت شبکه‌های تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: این سازمان در حوزه‌های مختلف، از آموزش و فعالیت‌های اجتماعی تا قرآن و فضای سایبری، شبکه‌های متعددی دارد که می‌توانند به پشتوانه‌ای برای تولید سوژه و محتوای رسانه‌ای تبدیل شوند.

حجت الاسلام ولدان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی و آموزش‌های تخصصی افزود: باید از نیروهای مستعد در این شبکه‌ها برای سوژه‌یابی، تولید محتوا و پوشش هدفمند رویدادها استفاده کرد؛ به‌گونه‌ای که هر بخش سهم خود را در پیشبرد برنامه‌های رسانه‌ای ایفا کند.

سوژه‌یابی هدفمند و توجه به مخاطبان خاکستری

وی گفتمان‌سازی را سومین راهبرد فعالیت‌های رسانه‌ای برشمرد و گفت: گفتمان زمانی شکل می‌گیرد که یک موضوع در جامعه شناخته و پذیرفته شود؛ ازاین‌رو، رسانه‌ها باید با موج‌آفرینی و جریان‌سازی هدفمند، موضوعات فرهنگی و اجتماعی را به دغدغه‌ای عمومی تبدیل کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به ضرورت تفکیک موضوع از مسئله در برنامه‌ریزی رسانه‌ای بیان کرد: صرف پرداختن به مناسبت‌ها کافی نیست؛ باید مشخص شود هر مناسبت چه مسئله‌ای را در جامعه برجسته می‌کند و برای کدام گروه از مخاطبان ظرفیت تولید محتوا دارد.

حجت الاسلام ولدان نوجوانان، بانوان و نخبگان را سه گروه مهم مخاطبان دانست و افزود: نوجوانان به دلیل شرایط سنی و نیازهای فرهنگی، بانوان به‌عنوان کنشگران اجتماعی و نخبگان حوزوی و دانشگاهی به دلیل برخورداری از اعتبار علمی و اجتماعی، باید در اولویت برنامه‌ریزی رسانه‌ای قرار گیرند.

وی با تأکید بر ضرورت گفت‌وگو با مخاطبان خاکستری و طیف‌های فکری متفاوت اظهار کرد: باید شیوه ارتباط مؤثر با این گروه‌ها را بررسی کنیم و با بهره‌گیری از میزهای گفت‌وگو، نشست‌های اندیشه‌محور و تولید مستند، زمینه تعامل و تبیین مسائل را فراهم آوریم.

ضرورت تقویت جریان رسانه‌ای مرتبط با طرح «زندگی با آیه‌ها»

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به مناسبت‌های فرهنگی و ظرفیت‌های بومی استان، بزرگداشت حافظ را فرصتی برای تولید محتوای عمیق و هدفمند دانست و گفت: پرداختن به حافظ نباید به پیام تبریک و محتوای مناسبتی محدود شود؛ بلکه پیوند اندیشه حافظ با قرآن، دین، هنر و حماسه می‌تواند زمینه تولید آثار رسانه‌ای متنوعی را فراهم کند.

حجت الاسلام ولدان همچنین بر ضرورت تقویت جریان رسانه‌ای مرتبط با طرح «زندگی با آیه‌ها» و معرفی ظرفیت‌های قرآنی فارس تأکید کرد و افزود: قرآنی بودن استان باید در تولید محتوا، فضاسازی شهری، معرفی چهره‌های قرآنی و بازنمایی ظرفیت‌های فرهنگی آن نمود پیدا کند.

کد مطلب 6976444

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