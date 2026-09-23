حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مفهوم «جان‌فدایی» گفت: جان‌فدا کسی است که «خود» را در افق یک حقیقت بزرگ‌تر معنا می‌کند؛ انسانی که از باور آغاز می‌کند، با انگیزه به حرکت درمی‌آید، در میدان می‌ایستد و با اثر خود در ساخت آینده نقش‌آفرین می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه جان‌فدایی پیش از آنکه یک رفتار باشد، یک منظومه فکری و ایمانی است، گفت: جان‌فدایی از ایمان به خدا، حقیقت، کرامت انسان و مسئولیت در برابر جامعه آغاز می‌شود.

وی افزود: در این نگاه، جان‌فشانی به معنای مرگ‌طلبی نیست، بلکه به معنای زندگی کردن برای حقیقت و پذیرفتن مسئولیت در برابر آن است؛ بنابراین جان‌فدا کسی است که حاضر است برای ارزش‌هایی که به آن باور دارد، از آسایش و منافع شخصی خود عبور کند.

عشق و مسئولیت، انسان را وارد میدان می‌کند

حجت الاسلام ولدان عشق، ایمان، غیرت، مسئولیت، عدالت‌خواهی و احساس تعلق را از مهم‌ترین انگیزه‌های شکل‌گیری روحیه جان‌فدایی عنوان کرد و ادامه داد: این عناصر انسان را از وضعیت تماشاگر بودن خارج کرده و به یک کنشگر تبدیل می‌کند.

وی بیان کرد: وقتی انسان نسبت به حقیقت و جامعه احساس تعلق پیدا می‌کند، دیگر نمی‌تواند صرفاً نظاره‌گر اتفاقات باشد؛ بلکه احساس مسئولیت او را به میدان می‌آورد.

راز جان‌فدایی؛ عبور از «من» به «ما»

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به راز ماندگاری جان‌فدایان گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جان‌فدایی، عبور انسان از «من» و رسیدن به «ما» است؛ یعنی عبور از منفعت شخصی و حرکت به سمت آرمان جمعی.

حجت الاسلام ولدان افزود: جان‌فدا کسی است که راحتی امروز خود را در برابر مسئولیت فردا قرار می‌دهد و در بزنگاه‌های مختلف، منافع جمعی و آرمان‌های بزرگ‌تر را بر آسایش شخصی ترجیح می‌دهد.

جان‌فدایی زمانی ماندگار می‌شود که اثر داشته باشد

وی با تأکید بر اینکه جان‌فدایی باید در میدان عمل خود را نشان دهد، گفت: جان‌فدایی زمانی ارزش تاریخی پیدا می‌کند که به خدمت، ایثار، امیدآفرینی، پیشرفت و مقاومت در برابر دشواری‌ها منجر شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: اثرگذاری یک جان‌فدا می‌تواند از عمر او فراتر برود و در زندگی دیگران و آینده جامعه باقی بماند؛ از این رو، آنچه یک حرکت را ماندگار می‌کند، اثری است که در میدان بر جای می‌گذارد.

نسل آینده باید میدان‌دار باشد

حجت الاسلام ولدان با اشاره به ضرورت تربیت نسل آینده اظهار کرد: آینده بیش از انسان‌های صرفاً علاقه‌مند، به انسان‌های متعهد، مسئول و میدان‌دار نیاز دارد؛ نسلی که حقیقت را بشناسد، به آن دل ببندد و برای تحقق آن مسئولیت بپذیرد.

وی گفت: اگر قرار است فرهنگ جان‌فدایی در نسل‌های آینده استمرار پیدا کند، باید از سطح شعار فراتر رفته و به یک سبک زندگی مبتنی بر ایمان، مسئولیت‌پذیری، خدمت و حضور مؤثر در جامعه تبدیل شود.

جان‌فدایان؛ از باور تا ساختن آینده

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در جمع‌بندی این مفهوم خاطرنشان کرد: می‌توان جان‌فدایان را در پنج مؤلفه خلاصه کرد؛ ایمان در مبنا، عشق در انگیزه، راز در درون، اثر در میدان و آینده در افق.

حجت الاسلام ولدان افزود: «جان‌فدایان؛ از باور تا فداکاری، از فداکاری تا اثر و از اثر تا ساختن آینده» مسیری است که می‌تواند این مفهوم را از یک عنوان و شعار فراتر برده و به یک فرهنگ و الگوی عملی برای جامعه تبدیل کند.