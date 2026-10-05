به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه تحت تأثیر تقویت شاخص دلار آمریکا با روند نزولی مواجه شد؛ با این حال، انتشار اخیر داده‌های ضعیف اقتصادی که انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه اکتبر را به‌شدت کاهش داده، مانع از افت بیشتر بهای این فلز گران‌بها شده است.

بر همین اساس، قیمت هر اونس طلای نقدی با ۰.۳ درصد کاهش به ۴ هزار و ۱۳۱ دلار و ۶۱ سنت رسید و معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر نیز با ۰.۱ درصد کاهش، روی نرخ ۴ هزار و ۱۵۹ دلار و ۳۰ سنت معامله شد. از سوی دیگر، شاخص دلار آمریکا (DXY) با افزایش ۰.۶ درصدی همراه بود که این امر موجب گران‌تر شدن فلزات ارزش‌گذاری‌شده بر مبنای دلار برای دارندگان سایر ارزها شد.

گزارش‌های اقتصادی اخیر نشان می‌دهد رشد اشتغال در ایالات متحده طی ماه سپتامبر بیش از پیش‌بینی‌ها کاهش یافته و آمارهای اشتغال غیرکشاورزی مربوط به دو ماه قبل نیز به طور قابل‌توجهی بازبینی و تعدیل شده است. «تیم واترر»، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت کی‌سی‌ام در این باره اظهار داشت: «داده‌های ضعیف‌تر بازار کار، انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر را کاهش داده و از قیمت طلا حمایت کرده است؛ با این وجود، بازار همچنان چرخه کلی افزایش نرخ بهره را پابرجا می‌داند، حتی اگر وقفه‌ای در ماه اکتبر ایجاد شود.»

بر اساس ابزار «سی‌ام‌ایی فد واچ»، معامله‌گران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر را ۱۸ درصد و احتمال افزایش آن در ماه دسامبر را ۸۸ درصد برآورد می‌کنند. شایان ذکر است که بانک مرکزی آمریکا ماه گذشته نرخ بهره معیار شبانه خود را برای نخستین‌بار طی سه سال اخیر، ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند.

در حوزه تحولات ژئوپلیتیک، دولت یمن با حمایت عربستان سعودی اعلام کرد عملیات نظامی گسترده‌ای را برای بازپس‌گیری مناطق تحت کنترل حوثی‌ها آغاز خواهد کرد. واترر در خصوص این تحولات معتقد است که رخدادهای خاورمیانه به دلیل تأثیر بر قیمت نفت و چشم‌انداز تورم، برای بازار طلا حائز اهمیت باقی می‌ماند و تا زمانی که قیمت نفت، بازده اوراق و سیاست‌های فدرال رزرو در نوسان باشند، بازار همچنان متلاطم خواهد بود.

در همین حال، قیمت نفت نیز به دلیل افزایش صادرات از خاورمیانه و آزادسازی ذخایر نفتی توسط کشورهای گروه هفت کاهش یافت که این موضوع نگرانی‌ها درباره آسیب به زیرساخت‌های نفتی خلیج فارس را تا حدی فرو نشاند. در بازار سایر فلزات، قیمت هر اونس نقره نقدی با ۰.۹ درصد افزایش به ۶۰ دلار و ۹۴ سنت رسید، پلاتین با رشد ۰.۵ درصدی، هزار و ۷۰۶ دلار و ۱۸ سنت معامله شد و پالادیوم با افت ۰.۲ درصدی به قیمت هزار و ۱۶۵ دلار و ۴۰ سنت رسید.