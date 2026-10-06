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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۶

عقب‌نشینی قیمت طلا و نقره در بازارهای بین‌المللی

عقب‌نشینی قیمت طلا و نقره در بازارهای بین‌المللی

قیمت طلا و نقره در معاملات جهانی امروز با کاهش همراه شد؛ به طوری که هر اونس طلا با افت ۰.۱۹ درصدی و نقره با کاهش ۰.۷۱ درصدی معامله شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بازار، تازه‌ترین داده‌های معاملاتی از بازارهای جهانی نشان می‌دهد که بهای فلزات گرانبها در جریان معاملات امروز با روند نزولی مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، هر اونس طلا با کاهش ۷.۹۹ دلاری نسبت به معاملات پیشین، به قیمت ۴۱۲۲.۲۱ دلار رسید که بیانگر افت ۰.۱۹ درصدی قیمت این فلز است.

همچنین در بازار فلزات صنعتی و گرانبها، نقره نیز تحت تأثیر نوسانات بازارهای جهانی قرار گرفت و با افت ۰.۴۳ دلاری، به رقم ۶۰.۵۵ دلار در هر اونس رسید که کاهش ۰.۷۱ درصدی را در کارنامه امروز خود به ثبت رسانده است. این تغییرات قیمتی در شرایطی رخ می‌دهد که فعالان بازار همچنان در انتظار انتشار گزارش‌های اقتصادی جدید برای جهت‌گیری آینده نرخ‌ها هستند.

کد مطلب 6969245
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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