به گزارش خبرنگار مهر، شماری از سرمایه‌گذاران و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی می‌کنند قیمت جهانی طلا طی یک تا دو سال آینده بار دیگر رکوردهای قیمتی جدیدی را ثبت کند؛ پیش‌بینی‌ای که بر پایه عواملی همچون افزایش خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی، نگرانی درباره بدهی دولت آمریکا و تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی مطرح شده است.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، با وجود افت قیمت طلا در روزهای اخیر، برخی فعالان بازار همچنان چشم‌انداز صعودی این فلز گران‌بها را در میان‌مدت و بلندمدت ارزیابی می‌کنند. افزایش انتظارات درباره نرخ بهره آمریکا و نوسانات بازارهای مالی از جمله عواملی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت بر روند قیمت طلا اثر بگذارد.

پیش‌بینی رکوردهای جدید قیمتی

فایننشال تایمز به نقل از شماری از مدیران سرمایه‌گذاری گزارش داده است که احتمال ثبت رکوردهای جدید قیمت طلا طی ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده وجود دارد.

شارلوت یانگ، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری در شرکت «تروی اَسِت منیجمنت» (Troy Asset Management)، پیش‌بینی کرده است که قیمت طلا طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده به رکورد جدیدی برسد. به اعتقاد او، افزایش بدهی دولت آمریکا و احتمال اتخاذ سیاست‌های انبساطی در صورت بروز رکود اقتصادی می‌تواند جذابیت طلا را به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی‌ها افزایش دهد.

همچنین پل کارن، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری منطقه اروپا، خاورمیانه و آفریقا در شرکت «اِی‌اُاِن اینوستمنتس» (Aon Investments)، معتقد است قیمت طلا طی دو سال آینده می‌تواند رکوردهای تازه‌ای ثبت کند. نگرانی درباره وضعیت دلار آمریکا و کاهش اعتماد برخی سرمایه‌گذاران به این ارز از جمله عواملی است که در این ارزیابی مورد توجه قرار گرفته است.

افزایش نااطمینانی‌ها و تغییر رفتار سرمایه‌گذاران

در بخش دیگری از این گزارش، به افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصاد جهانی و پیامدهای احتمالی رشد بدهی دولت‌ها اشاره شده است؛ عواملی که می‌توانند بر تصمیم سرمایه‌گذاران برای تخصیص بخشی از دارایی‌های خود به طلا اثر بگذارند.

پیتر مارونه، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت معدنی «اَلاید گُلد» (Allied Gold)، نیز با اشاره به افزایش نااطمینانی‌های اقتصاد کلان، از تغییر رویکرد برخی سرمایه‌گذاران و دفاتر مدیریت ثروت خانوادگی به سمت افزایش سرمایه‌گذاری در طلا و کاهش وابستگی به اوراق قرضه دولتی سخن گفته است.

طلا در دوره‌های افزایش نااطمینانی اقتصادی و سیاسی، به دلیل نقش آن در تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌ها، مورد توجه بخشی از سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد؛ هرچند تغییر نرخ بهره، نوسانات ارزش دلار و تحولات بازارهای مالی همچنان می‌تواند بر قیمت آن تأثیرگذار باشد.

خرید بانک‌های مرکزی از بازار طلا

افزایش خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی نیز از دیگر عوامل مورد توجه در چشم‌انداز بازار این فلز گران‌بهاست.

بر اساس داده‌های اولیه شورای جهانی طلا که در گزارش فایننشال تایمز به آن اشاره شده است، میزان خرید گزارش‌شده بانک‌های مرکزی در سپتامبر به حدود ۶۳ تن رسیده که بالاترین رقم ماهانه از نوامبر ۲۰۲۴ محسوب می‌شود میزان خرید گزارش‌شده بانک‌های مرکزی در سپتامبر به حدود ۶۳ تن رسیده که بالاترین رقم ماهانه از نوامبر ۲۰۲۴ محسوب می‌شود.

در همین زمینه، ایان کوکرل، مدیرعامل شرکت معدنی «اِندِوِر ماینینگ» (Endeavour Mining)، کاهش اعتماد به ارزهای بدون پشتوانه کالایی و تلاش بانک‌های مرکزی برای حفظ ارزش ذخایر خود را از عوامل حمایت‌کننده از تقاضای طلا دانسته است.

با این حال، سوکی کوپر، رئیس جهانی تحقیقات کالا در بانک استاندارد چارترد (Standard Chartered)، با اشاره به تداوم تقاضای بانک‌های مرکزی، یادآور شده است که برخی کشورها برای تأمین منابع مالی موردنیاز خود در سال جاری به فروش طلا نیز روی آورده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد رفتار بانک‌های مرکزی در بازار این فلز گران‌بها یکسان نیست.

افزایش ذخایر طلای چین

گزارش فایننشال تایمز همچنین به روند افزایش ذخایر طلای چین اشاره دارد. بر اساس داده‌های شورای جهانی طلا، ذخایر طلای چین به حدود ۲ هزار و ۴۱۰ تن رسیده و سهم طلا از مجموع ذخایر آن حدود ۹ درصد برآورد شده است ذخایر طلای این کشور به حدود ۲ هزار و ۴۱۰ تن رسیده و سهم طلا از مجموع ذخایر آن حدود ۹ درصد برآورد شده است.

افزایش ذخایر طلا در کنار تلاش برخی کشورها برای تنوع‌بخشی به دارایی‌های خود، از جمله روندهایی است که می‌تواند در ارزیابی چشم‌انداز تقاضای جهانی این فلز مورد توجه قرار گیرد.

در مجموع، دیدگاه‌های مطرح‌شده در گزارش فایننشال تایمز نشان می‌دهد که شماری از سرمایه‌گذاران با تکیه بر نگرانی‌های مالی و اقتصادی، تداوم تقاضای بانک‌های مرکزی و ضرورت تنوع‌بخشی به دارایی‌ها، احتمال افزایش دوباره قیمت طلا و ثبت رکوردهای جدید در یک تا دو سال آینده را مطرح می‌کنند؛ با این حال، تحقق این پیش‌بینی به روند نرخ بهره، تحولات دلار، وضعیت اقتصاد جهانی و رفتار خریداران عمده بستگی خواهد داشت.