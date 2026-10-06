به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غیاثوند اظهار کرد: تولید بیش از ۴۴ هزار تن تخم‌مرغ در نیمه نخست سال، نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه استان قزوین در حوزه صنعت طیور و تولید محصولات پروتئینی است.

وی افزود: در حال حاضر ۸۶ واحد مرغ تخم‌گذار در استان فعال است که مجموع ظرفیت اسمی این واحدها به ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه می‌رسد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، مدیریت مناسب واحدهای پرورشی، تأمین به‌موقع نهاده‌های باکیفیت و رعایت الزامات بهداشتی را از عوامل مؤثر در استمرار تولید و ارتقای کیفیت تخم‌مرغ عنوان کرد.

غیاثوند با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان ادامه داد: رفع موانع تولید، استمرار حمایت از واحدهای فعال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه افزایش تولید، تأمین پایدار نیاز بازار و تقویت جایگاه استان قزوین در صنعت طیور کشور را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به عملکرد واحدهای مرغ تخم‌گذار در شهریورماه نیز گفت: در این ماه ۷ هزار و ۳۰۰ تن تخم‌مرغ در استان تولید شده و میزان جوجه‌ریزی واحدهای مرغ تخم‌گذار به ۳ میلیون و ۶۲۸ هزار قطعه رسیده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: تداوم تولید در واحدهای مرغ تخم‌گذار و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار، پایداری تولید و ارتقای جایگاه قزوین در صنعت طیور کشور دارد.

