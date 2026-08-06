علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم اقدامات حفاظتی برای صیانت از عرصه‌های ملی اظهار کرد: در اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، عملیات رفع تصرف و اعاده به وضع سابق یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی اسکان دام در روستای انارجار شهرستان نور با موفقیت انجام شد.

وی افزود: این عملیات با حضور نیروهای حفاظتی منابع طبیعی واحد سلیاکتی و با همکاری شرکت حفاظتی توسعه جنگل‌های شمال به عنوان مجری طرح حفاظتی اجرا شد و اراضی مورد تصرف به بیت‌المال بازگردانده شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با تأکید بر اینکه حفاظت از اراضی ملی از اولویت‌های این اداره‌کل است، تصریح کرد: هرگونه تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری و تعرض به عرصه‌های منابع طبیعی با پیگیری حقوقی و برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

باقری همچنین از دستگیری یک قاچاقچی حرفه‌ای چوب در شهرستان قائمشهر خبر داد و گفت: این فرد که سابقه فعالیت در زمینه قطع غیرمجاز درختان جنگلی را داشت، پس از رصد اطلاعاتی و میدانی نیروهای حفاظتی در منطقه، طی عملیاتی غافلگیرانه در ساعت سه بامداد چهاردهم مردادماه هنگام تبدیل درختان قطع‌شده در عرصه جنگلی روستای پرچینک دستگیر شد.

وی ادامه داد: این عملیات با همکاری سرجنگلبان بیشه‌سر و عوامل حفاظتی شرکت صنایع چوب و کاغذ انجام شد و پس از هماهنگی با دادستان شهرستان قائمشهر، خودروی متهم و محموله چوب‌های قاچاق توقیف و برای سیر مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی منتقل شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری خاطرنشان کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی با استفاده از گشت‌های مستمر، رصد میدانی و مشارکت مردم، مقابله با قاچاق چوب و تعرض به اراضی ملی را با جدیت دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد سودجویان به سرمایه‌های طبیعی استان آسیب وارد کنند.