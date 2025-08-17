  1. استانها
پایان ماجراجویی قاچاقچی قدیمی چوب در جنگل‌های قائمشهر

قائمشهر - مدیرکل منابع طبیعی مازندران - ساری از شناسایی و دستگیری یک قاچاقچی حرفه‌ای و باسابقه چوب در روستای چپی قائمشهر خبر داد.

علی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی قائمشهر در جریان عملیات گشت‌زنی موفق شدند فردی را که در حال بارگیری چوب‌های جنگلی در خودروی نیسان بود، دستگیر کنند.

وی افزود: این فرد سابقه‌دار که از مدت‌ها پیش تحت نظر نیروهای حفاظتی قرار داشت، حین انتقال محموله قاچاق شناسایی و زمین‌گیر شد. خودروی نیسان به همراه چوب‌های ضبط‌شده برای طی مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی منتقل شد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران – ساری با اشاره به حساسیت موضوع تخریب و قاچاق منابع طبیعی اظهار داشت: قطع بی‌رویه درختان جنگلی، تهدیدی برای حیات جنگل‌های هیرکانی و نسل‌های آینده است و مقابله با این جرایم از اولویت‌های اصلی یگان حفاظت محسوب می‌شود.

باقری همچنین از مردم خواست هرگونه تخلف در حوزه جنگل و مرتع اعم از قطع و حمل چوب، تصرف اراضی ملی یا حریق را از طریق شماره‌های امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش دهند.

