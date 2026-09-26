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۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۶

کشف چوب‌آلات غیرمجاز در قائمشهر

کشف چوب‌آلات غیرمجاز در قائمشهر

ساری- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری از کشف محموله چوب‌آلات غیرمجاز در قائمشهر و تخریب سه باب بنه دامی غیرمجاز در مراتع سوادکوه خبر داد.

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات حفاظتی نیروهای منابع طبیعی در نقاط مختلف استان اظهار کرد: صیانت از عرصه‌های جنگلی و مرتعی مازندران به‌صورت مستمر دنبال می‌شود و در همین راستا، نیروهای حفاظتی در دو عملیات جداگانه با تخلفات در حوزه منابع طبیعی برخورد کردند.

وی افزود: در منطقه سیف‌کتی شهرستان قائمشهر، مقدار قابل توجهی چوب‌آلات جنگلی غیرمجاز توسط فرمانده یگان حفاظت، سرجنگلبان بیشه‌سر، مسئول حفاظت شرکت چوب و کاغذ و مأموران انتظامی کشف شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری ادامه داد: خودروی حامل چوب‌آلات پیش از توقیف از محل متواری شده بود و بررسی‌ها نشان داد محموله در یک باغ مرکبات تخلیه شده است.

باقری گفت: پس از بررسی محل، چوب‌آلات کشف و برای انجام مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قائمشهر منتقل شد.

وی در ادامه از برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز در عرصه‌های مرتعی شهرستان سوادکوه خبر داد و بیان کرد: در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، سه باب بنه دامی غیرمجاز در مرتع تختگاه چرات شناسایی و تخریب شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری افزود: این مستحدثات غیرمجاز مجموعاً ۲۴ مترمربع مساحت داشت که با حضور سرجنگلبان و مأموران سرجنگلبانی کارمزد و همراهی کارشناسان مرتع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سوادکوه تخریب و رفع تصرف شد.

وی تأکید کرد: حفاظت از عرصه‌های ملی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز محصولات جنگلی، تصرف اراضی و احداث مستحدثات غیرمجاز در جنگل‌ها و مراتع، از برنامه‌های مستمر مجموعه منابع طبیعی استان است و اقدامات قانونی در برابر این‌گونه تخلفات ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6958652

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