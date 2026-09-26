علی باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات حفاظتی نیروهای منابع طبیعی در نقاط مختلف استان اظهار کرد: صیانت از عرصههای جنگلی و مرتعی مازندران بهصورت مستمر دنبال میشود و در همین راستا، نیروهای حفاظتی در دو عملیات جداگانه با تخلفات در حوزه منابع طبیعی برخورد کردند.
وی افزود: در منطقه سیفکتی شهرستان قائمشهر، مقدار قابل توجهی چوبآلات جنگلی غیرمجاز توسط فرمانده یگان حفاظت، سرجنگلبان بیشهسر، مسئول حفاظت شرکت چوب و کاغذ و مأموران انتظامی کشف شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری ادامه داد: خودروی حامل چوبآلات پیش از توقیف از محل متواری شده بود و بررسیها نشان داد محموله در یک باغ مرکبات تخلیه شده است.
باقری گفت: پس از بررسی محل، چوبآلات کشف و برای انجام مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قائمشهر منتقل شد.
وی در ادامه از برخورد با ساختوساز غیرمجاز در عرصههای مرتعی شهرستان سوادکوه خبر داد و بیان کرد: در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، سه باب بنه دامی غیرمجاز در مرتع تختگاه چرات شناسایی و تخریب شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری افزود: این مستحدثات غیرمجاز مجموعاً ۲۴ مترمربع مساحت داشت که با حضور سرجنگلبان و مأموران سرجنگلبانی کارمزد و همراهی کارشناسان مرتع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سوادکوه تخریب و رفع تصرف شد.
وی تأکید کرد: حفاظت از عرصههای ملی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز محصولات جنگلی، تصرف اراضی و احداث مستحدثات غیرمجاز در جنگلها و مراتع، از برنامههای مستمر مجموعه منابع طبیعی استان است و اقدامات قانونی در برابر اینگونه تخلفات ادامه خواهد داشت.
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