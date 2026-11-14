علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات نیروهای حفاظتی منابع طبیعی در برخورد با تخلفات حوزه جنگل و اراضی ملی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر نگهداری چوب‌آلات جنگلی در یک زمین شخصی در روستای پرچیکلا، نیروهای حفاظتی به محل اعزام شدند و پس از بررسی، فرد متخلف و چوب‌آلات جنگلی کشف شدند.

وی افزود: این محموله پس از توقیف برای طی مراحل قانونی به سرجنگلبانی زرین‌آباد منتقل شده و پرونده متخلف نیز برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - ساری همچنین از توقیف یک دستگاه کامیون حامل چوب‌آلات غیرمجاز در حوزه استحفاظی شهرستان گلوگاه خبر داد و گفت: این خودرو حامل ۱۰ استر چوب از گونه‌های گردو، راش و شیردار بود که توسط نیروهای یگان حفاظت شناسایی و متوقف شد.

باقری ادامه داد: با دستور دادستان شهرستان گلوگاه، کامیون به همراه محموله توقیفی به پارکینگ منتقل شد و چوب‌آلات کشف‌شده نیز به نفع دولت ضبط شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در شهرستان جویبار اشاره کرد و افزود: در پی گزارش مردمی درباره تجاوز به عرصه‌های ملی در مرتع فرج‌آباد، نیروهای منابع طبیعی با هماهنگی دادستانی و رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان در محل حاضر شدند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - ساری تصریح کرد: در جریان این عملیات، چپربندی‌ها، آبشخورها و درب آهنی ایجادشده در عرصه ملی جمع‌آوری شد و حدود هزار مترمربع از اراضی مورد تعرض، رفع تصرف و به‌صورت آزاد در اختیار منابع طبیعی قرار گرفت.

باقری با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در حفاظت از جنگل‌ها و مراتع خاطرنشان کرد: گزارش‌های مردمی نقش مهمی در شناسایی تخلفات و صیانت از انفال و سرمایه‌های طبیعی دارد و برخورد با متخلفان در چارچوب قانون با جدیت دنبال می‌شود.