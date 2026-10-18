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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

آغاز نوسازی آسفالت بلوار شهید منتظر قائم یزد

آغاز نوسازی آسفالت بلوار شهید منتظر قائم یزد

یزد- رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد از آغاز عملیات نوسازی آسفالت بلوار شهید محمد منتظر قائم، حدفاصل میدان مهدیه تا تقاطع فاطمیه در مساحت ۱۲ هزار و ۶۰۰ مترمربع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری یزد، مهدی فعالی اظهار کرد: این پروژه به طول یک‌هزار و ۵۰ متر و عرض ۱۲ متر اجرا می‌شود و شامل تراش آسفالت فرسوده و اجرای روکش آسفالت جدید است.

وی با اشاره به هدف اجرای این طرح برای بهبود کیفیت معابر و افزایش رفاه شهروندان افزود: عملیات اجرایی پروژه در ساعات شب انجام می‌شود تا ضمن تأمین شرایط ایمن‌تر برای عوامل اجرایی، اختلال در تردد روزانه شهروندان به حداقل برسد.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد ابراز امیدواری کرد با تکمیل این طرح، کیفیت عبور و مرور و رضایت شهروندان در این محور پرتردد شهری افزایش یابد.

کد مطلب 6981365

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