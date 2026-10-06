به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، سید محمد رستگاری اظهار کرد: طرح‌های متعددی در حوزه میراث فرهنگی استان در حال اجراست و روند پیشرفت این پروژه‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: در جریان بازدید محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی، از برخی طرح‌های فعال میراث فرهنگی، روند اجرای موزه بزرگ خانه سعدالعلما مورد بررسی قرار گرفت و این پروژه با پیشرفت مناسبی در حال اجراست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد ادامه داد: عملیات اجرایی طرح بازار سنتی یزد نیز در حال پیگیری است و طرح احیای برج و باروی تاریخی یزد به‌زودی در ۶ نقطه از شهر یزد از سر گرفته می‌شود.

رستگاری گفت: یکی دیگر از طرح‌های ارزشمند میراثی استان نیز در حال تکمیل است و عملیات اجرای نمای بیرونی آن در حال انجام است.

وی با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته برای توسعه طرح‌های میراثی در بافت تاریخی یزد افزود: با حمایت وزیر میراث فرهنگی، نماینده مردم، استاندار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون استاندار و همچنین استفاده از منابع استانی، پروژه‌های مشارکتی متعددی در شهر یزد و دیگر نقاط استان در حال اجراست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها با هدف حفظ، مرمت و احیای بناهای تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشمند میراث فرهنگی استان ادامه خواهد داشت.