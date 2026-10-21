  1. استانها
  2. یزد
۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

خیابان شهدای کوی محمدی یزد نوسازی شد

خیابان شهدای کوی محمدی یزد نوسازی شد

یزد- رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد از اجرای طرح نوسازی خیابان شهدای کوی محمدی در بلوار بسیج با هدف بهسازی معبر و تسهیل تردد شهروندان و گردشگران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری یزد، مهدی فعالی اظهار کرد: پروژه خیابان شهدای کوی محمدی یزد در طول ۴۵۰ متر، عرض ۱۴ متر و مساحت پنج‌هزار و ۴۰۰ مترمربع در حال اجراست.

وی افزود: در این طرح، ۵۴۰ مترمکعب آسفالت فرسوده جمع‌آوری و ۹۰۰ مترمکعب خاک‌برداری انجام شده و عملیات تعویض سنگ جدول نیز در دستور کار قرار گرفته است. برای تکمیل پروژه، حدود ۷۰۰ تن آسفالت جدید اجرا می‌شود.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد با اشاره به قرارگیری این معبر در بافت تاریخی شهر گفت: اجرای پروژه با رعایت ملاحظات مرتبط با حفظ میراث فرهنگی و گردشگری انجام می‌شود.

فعالی خاطرنشان کرد: نوسازی این خیابان علاوه بر بهبود کیفیت عبور و مرور و ارتقای منظر شهری، دسترسی شهروندان و گردشگران را تسهیل می‌کند.

کد مطلب 6984959

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها