خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اکرم محمدی: تاریخ پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت نام سردار سرلشکر شهید حاج حسین همدانی را با اجمالی از اخلاص، تدبیر، شجاعت و مردم‌داری گره زده فرماندهی که بیشتر عمر پربرکت خود را در سنگرهای دفاع از اسلام، حریم اهل‌بیت (ع) و خدمت صادقانه به ملت ایران سپری کرد.

کارنامه درخشان شهید همدانی بازتعریف الگویی اصیل از فرماندهی است که هم در «میدان» رزم نفوذناپذیر بود و هم در «خیابان» و عرصه پیوند با بطن جامعه ید طولایی داشت.

در آستانه یازدهمین سالگرد شهادت سرلشکر شهید حاج حسین همدانی این اسوه ایثار بازخوانی مجاهدت‌های این فرمانده برجسته کشور فرصتی برای مرور کارنامه‌ای است که از میدان‌های دفاع و نبرد تا عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی امتداد داشت.

شهید همدانی بیشتر عمر خود را در راه دفاع از اسلام و میهن و خدمت به مردم سپری کرد و سرانجام در مهرماه ۱۳۹۴ به درجه رفیع شهادت نائل شد اما روایت‌های هم‌رزمان و همراهان این شهید گرانقدر نشان می‌دهد که شناخت شخصیت او تنها با مرور مسئولیت‌های نظامی و حضورش در جبهه‌ها کامل نمی‌شود.

رسیدگی به وضعیت خانواده شهدا، مجروحان، جانبازان و اسرا، وضعیت معیشت بسیجیان، تولیدات فرهنگی و سینمایی و ... بخشی از دغدغه‌های شهید همدانی بود که همیشه برای رفع آنها تلاش می‌کرد.

بهرام دوست‌پرست مدیرعامل بنیاد فرهنگی و هنری سرلشکر شهید حاج حسین همدانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه راهبردی و نظامی شهید حاج حسین همدانی اظهار کرد: دیدگاه سرلشکر پاسدار شهید محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به شهید همدانی بسیار عمیق بود به طوری که ایشان در دومین سالگرد شهادت حاج حسین در سال ۱۳۹۶ و در زمان حیات شهید حاج قاسم سلیمانی صراحتا تاکید کرد که «اگر درایت شهید همدانی نبود، سوریه قطعا سقوط می‌کرد» و همین گواهی صادقانه نشان‌دهنده اهمیت نقش شهید همدانی در تحولات منطقه‌ای و بصیرت نظامی وی در عرصه‌های سخت است.

وی در ادامه به ابعاد فرهنگی و دغدغه‌های اجتماعی این سردار شهید اشاره کرد و افزود: نکته قابل توجه در شخصیت شهید همدانی اشتیاق عمیق به کار در حوزه تربیت نیروی انقلابی بود و همواره یکی از آرزوهای قلبی حاج حسین همدانی این بود که اگر روزی از مسئولیت‌های سپاه فارغ شد در پایگاه‌های بسیج و مساجد مستقر شود و برای نونهالان و نوجوانان فعالیت‌های فرهنگی انجام دهد.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی و هنری سرلشکر شهید حاج حسین همدانی تصریح کرد: شهید همدانی معتقد بود که پایگاه‌های بسیج و فعالیت در مساجد اهمیت راهبردی برای پرورش نیروی انقلابی در سنین نونهالی و نوجوانی دارد و او بسیار مشتاق بود که مناصب و مسئولیت‌های عالی خود را کنار بگذارد تا بتواند به تربیت نسل آینده در یکی از مساجد همدان بپردازد و این نگاه نشان‌دهنده تواضع و درک درست این شهید بزرگوار از ضرورت کادرسازی برای انقلاب اسلامی بود.

دوست‌پرست با تاکید بر نبوغ نظامی شهید همدانی یادآور شد: عملکرد سردار همدانی در میدان رزم و عملیات نیز حقیقتا چشمگیر و وصف‌ناپذیر بود؛ تفکر، تاکتیک‌ها، روش‌های نظامی، شناخت عمیق از میدان رزم و تخصص بالای شهید همدانی در جبهه‌های نبرد از ویژگی‌های بارز شخصیتی این شهید بزرگوار بود که همواره در میدان‌های مختلف رزم و عملیات‌ها خودنمایی می‌کرد.

شهید همدانی به معیشت بسیجیان و حمایت بی‌دریغ از آثار فاخر فرهنگی توجه داشت

وی با تاکید بر دغدغه‌های اجتماعی سردار همدانی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی حاج‌آقا همدانی مشکلات معیشتی نیروهای سپاه و بسیج به‌ویژه بسیجیانی بود که از بنیه مالی ضعیفی برخوردار بودند و سال‌ها از عمر خود را در راه انقلاب سپری کرده بودند و به همین دلیل شهید همدانی برای رفع این دغدغه موسسه‌ای به نام «ثارالله» را پایه‌گذاری کرد.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی و هنری سرلشکر شهید حاج حسین همدانی افزود: سردار همدانی خود به صورت مستقیم در موضوع رسیدگی به معیشت بسیجیان ورود پیدا می‌کرد، وقت می‌گذاشت و با تماس‌های مکرر ما را در این حوزه فعال می‌کرد تا پیگیر رفاه و وضعیت معیشتی بسیجیان نیازمند باشیم.

وی ادامه داد: نکته جالب توجه اینجا بود وقتی که شهید همدانی از سوریه برای مرخصی به همدان می‌آمد زمان خود را وقف جلسات موسسه ثارالله می‌کرد و مستقیما گزارش می‌خواست که در زمان حضور ایشان در سوریه برای بهبود معیشت بسیجیان کم‌بضاعت و شناسایی آن‌ها در شهرستان‌های استان از جمله ملایر اقداماتی انجام شده است.

دوست‌پرست تصریح کرد: تعهد شهید همدانی به موضوع رسیدگی به معیشت بسیجیان تا حدی بود که در زمان حضور در منطقه عملیاتی نیز با مرحوم «چلویی» و مرحوم «محمد سماوات» تماس می‌گرفت و تاکید داشت که جلسات وضعیت مسکن و معیشت رزمندگان را برگزار شود.

وی ادامه داد: حاج حسین به‌جای پرداختن به استراحت شخصی یا امور خانواده از همان منطقه عملیاتی در سوریه پیگیر وضعیت مسکن، وام، معیشت، سوخت و درمان رزمندگان بود و حتی گروهی را در همدان سازماندهی کرده بود که به خانه‌های این افراد سرکشی کنند و این رویکرد سردار همدانی در بحث رسیدگی به همرزمان واقعا بی‌نظیر بود.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی و هنری شهید همدانی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به ابعاد حمایت‌های فرهنگی شهید همدانی اشاره کرد و گفت: در حوزه سینما و تئاتر یکی از کارگردانان برجسته کشور که خاطرات بسیاری از ایشان دارد می‌گوید که «شهید همدانی تنها فرمانده‌ای بود که زبان ما را می‌فهمید و خیلی راحت با او صحبت می‌کردیم و ایشان تمام ظرفیت‌های «سپاه بزرگ تهران» را در اختیار ما قرار داده بود و می‌گفت بیایید کار فرهنگی انجام دهیم، فیلم سینمایی بسازیم و به کارهای تئاتر و مستند بپردازیم و در دوران شهید همدانی دست ما برای تولید کارهای فاخر کاملا باز بود.

وی در ادامه به حمایت‌های ویژه سردار همدانی از حوزه کتاب و ادبیات دفاع مقدس پرداخت و افزود: نویسندگانی همچون آقایان حسام، مرتضی سرهنگی، حسین بهزاد و گلعلی بابایی افراد مورد توجه خاص شهید همدانی بودند.

دوست پرست افزود: سردار همدانی خود به میدان می‌آمد و با پشتیبانی و حمایت از خاطرات خود و دیگران نویسندگان دفاع مقدس را به خط می‌کرد تا آثار فاخر تدوین و چاپ شوند، کتاب‌هایی که همه مورد تائید و تمجید رهبر شهید قرار گرفت.

وی تاکید کرد: در واقع سردار همدانی به‌عنوان فرمانده سپاه بزرگ تهران بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های تهران را در خدمت کارهای فرهنگی، کتاب، فیلم و سینما قرار داد تا یاد و خاطره مجاهدت‌ها زنده بماند.

حبیب سپاه پیشرو در میدان نبرد و عرصه اجتماعی

مدیرعامل بنیاد فرهنگی و هنری سرلشکر شهید حاج حسین همدانی در ادامه با اشاره به نگاه دقیق و انسانی شهید حاج حسین همدانی به مسائل اجتماعی اظهار کرد: یکی از برنامه‌های بسیار جالب و جذاب ایشان در زمان فرماندهی سپاه بزرگ تهران دستور به فرماندهان نواحی بود تا به صورت ماهانه به ادارات ثبت احوال مراجعه کنند و سردار همدانی تاکید داشت که فهرست اسامی و آدرس نوزادانی که در ماه‌های آبان، آذر، دی و بهمن متولد شدند، دریافت شود.

وی افزود: طبق این دستور نیروها موظف بودند با تهیه یک جعبه شیرینی و یک شاخه گل به درب منزل این خانواده‌ها مراجعه کرده و تولد فرزندشان را از طرف «سپاه بزرگ تهران» تبریک بگویند و این اقدام با جدیت دنبال می‌شد و نیروها حتی به مناطقی از شهر مانند نیاوران نیز مراجعه می‌کردند و در این مراجعات وقتی همکاران ما درب منزل را می‌زدند و پیام تبریک سردار همدانی را به خانواده‌ها ابلاغ می‌کردند مردم بسیار متعجب می‌شدند و با مشاهده این حرکت بازتاب بسیار مثبت و جالبی ایجاد می‌شد.

دوست‌پرست تصریح کرد: شهروندان در مواجهه با این اقدام و ابتکار شهید همدانی با شگفتی می‌گفتند که سپاه تهران تا چه اندازه با دقت و ظرافت به مسائل جامعه توجه دارد که حتی تولد فرزندان مردم را نیز دنبال می‌کند و این یک کار فرهنگی فاخر و ماندگار بود که در ذهن مردم ثبت می‌شد و نشان‌دهنده عمق ارتباطی بود که سردار همدانی با مردم برقرار کرده بود.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی و هنری سرلشکر شهید حاج حسین همدانی خاطرنشان کرد: شهید همدانی به معنی واقعی فرمانده‌ای کم‌نظیر بود که در ۲ عرصه همزمان سرآمد بود چراکه حاج حسین هم در «میدان» رزم و عملیات سرآمد و موفق بود و هم در «خیابان» و عرصه فعالیت‌های اجتماعی ید طولایی داشت و توانست پیوند عمیقی میان نهاد سپاه و بدنه اجتماعی جامعه ایجاد کند.

روایت همسنگر قدیمی از ابعاد مدیریتی شهید همدانی

وی در ادامه به سابقه همکاری طولانی خود با شهید سردار همدانی که به سال ۱۳۶۲ و حوزه رسیدگی به امور شهدا، مفقودین، اسرا و آزادگان بازمی‌گردد، اشاره کرد و افزود: شهید همدانی حساسیت و توجه ویژه‌ای به پیکر مطهر شهدا، وضعیت آزادگان، مجروحین و جانبازان داشت و بلافاصله پس از پایان عملیات‌ها، ایشان آمار دقیق شهدا، مجروحین و وضعیت اسرا را رصد می‌کرد.

دوست پرست در ادامه افزود: در دوران دفاع مقدس هشت ساله سردار همدانی پس از هر عملیات به همدان می‌آمد و گروه‌هایی را برای سرکشی به خانواده شهدا، مجروحین، جانبازان و اسرای جنگی تشکیل می‌داد و او در این مسیر با جدیت تمام بنیاد شهید، استانداری و سایر مسئولان استانی را به خط می‌کرد تا دغدغه‌های معیشتی این خانواده‌ها برطرف شود.

وی ادامه داد: مدیریت شهید همدانی به گونه‌ای بود که ما را کاملا درگیر می‌کرد و به عنوان مسئول مربوطه وظیفه داشتیم دستورات سردار همدانی را در سرکشی‌ها و رفع مشکلات خانواده جانبازان و شهدا و اسرا را به صورت دقیق اجرا کنیم.

دوست‌پرست در بخش دیگری از این گفت‌وگو به دوران حضور شهید همدانی در سوریه پرداخت و گفت: سردار همدانی از دی‌ماه ۱۳۸۹ پیش از وقوع بحران‌های عمیق در سوریه از سوی فرماندهی کل سپاه ماموریت یافت تا به سوریه اعزام شود و حاج ‌حسین همدانی در جلسات متعدد با سیدحسن نصرالله، مقامات سوری و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نقشه راهی برای مدیریت بحران سوریه طراحی کرد.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی و هنری شهید همدانی با اشاره به اختلاف‌نظرهای راهبردی در آن دوران در سوریه یادآور شد: در حالی که اولویت سیدحسن نصرالله و فرماندهان میدان مقابله نظامی با گروهک‌های تروریستی نظیر داعش و جبهه‌النصره بود اما شهید همدانی بر لزوم پیوست فرهنگی و اجتماعی تاکید داشت و معتقد بود اگر مردم با دولت بشار اسد و نظام همراه شوند کار بسیار بهتر پیش خواهد رفت و شهید همدانی بر ایده خود پافشاری کرد و با سازماندهی «دفاع مدنی» در سوریه چند هزار نفر از جوانان داوطلب بومی را در قالب گردان‌ها سازماندهی کرد و حتی لباس و تجهیزات نظامی برای آنها تهیه کرد.

وی افزود: موفقیت مدل دفاع مدنی شهید سلیمانی به قدری زیاد بود که ژنرال‌ها و افسران ارشد سوری در جلسات مشترک با نگرانی از سردار همدانی می‌خواستند که به بسیجیان «دفاع مدنی» بگوید به مرخصی نروند چراکه حضور این جوانان برای آن‌ها اطمینان‌بخش بود و بدون آن‌ها احساس می‌کردند خطوط نبرد سقوط می‌کند.

دوست‌پرست در ادامه خاطرنشان کرد: همان‌طور که پیش از شهادت حاج‌حسین همدانی رهبر شهید انقلاب فرمودند که «جوانان سوری، سوریه را نجات خواهند داد» این مهم به دست همان جوانان داوطلبی رقم خورد که شهید همدانی با تشکیل «دفاع مدنی» روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده بود و اقدامی که اثبات کرد حرف آخر را در منطقه مردم و جوانان آن سرزمین می‌زنند.

تبلور اندیشه‌ شهید همدانی در پیروزی‌های جبهه مقاومت

وی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر یمن اظهار کرد: اکر امروز به یمن نگاه کنید می‌بینید که جوانان و مردم این کشور در حال رقم زدن سرنوشت انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت هستند؛ موضوعی که در طول تاریخ واقعاً بی‌سابقه است.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی و هنری سرلشکر شهید حاج حسین همدانی افزود: اینکه در یمن جماعتی با چنین شرایط محاصره‌ای، کمبودها، فقر و مشکلات در حال نجات کشور خود هستند و دشمن را از منطقه خود بیرون می‌رانند و تنگه باب‌المندب را در اختیار می‌گیرند از یادگارهای شهید همدانی است و دستاوردهای شهید همدانی دقیقا در اعتماد به مردم بود و این اعتماد نتیجه‌بخش شد.

وی با اشاره به تکریم شهید سرلشکر حاج حسین همدانی از سوی رهبر شهید انقلاب تصریح کرد: امام و رهبر شهیدمان در دیدار با خانواده شهید همدانی به این رزمنده دوست‌داشتنی و قدیمی سپاه اشاره کردند و فرمودند که ایشان چهل سال مجاهدت در انقلاب اسلامی داشت و تشییع باشکوهی که در همدان برای پیکر ایشان انجام شد و واقعا بی‌نظیر و کم‌نظیر بود.

بی تردید شهید حاج حسین همدانی مسئولیت‌پذیری را به میدان نبرد محدود نمی‌دانست و حاج حسین با چهل سال سابقه مجاهدت مخلصانه به ما آموخت که اقتدار واقعی در گروی حضور در قلب مردم و خدمت بی‌منت است و تکریم این شهید والامقام در آستانه سالگرد شهادتش تجدید میثاق با آرمان‌های مردانی است که با ایمان راسخ امنیت، عزت و سربلندی را برای این مرز و بوم به ارمغان آوردند و نامشان تا ابد بر تارک تاریخ مقاومت خواهد درخشید.