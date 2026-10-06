به گزارش خبرنگار مهر، حمید احسانی صبح سه شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان سمنان به مناسبت هفته انتظامی با ارائه گزارشی از اقدامات این شرکت، بر ضرورت اجرای طرح‌های احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی با هدف صیانت از آبخوان ها و حفظ منابع آبی موجود تأکید کرد.

وی با بیان اینکه وضعیت منابع آب زیرزمینی بحرانی است، ادامه داد: مدیریت مصرف آب در شرایط کنونی یک ضرورت است و همه بخش‌ها باید نسبت به این موضوع توجه و همکاری لازم را داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان با اشاره به افت سالانه سطح آبخوان ها، مدیریت مصرف را از الزامات حفاظت از منابع آبی دانست و اظهار کرد: همکاری نیروهای انتظامی در برخورد با متخلفان و متصرفان غیرمجاز در حوزه آب شایسته قدردانی است.

احسانی همچنین با تأکید بر آثار حفر چاه‌های غیرمجاز بر آبخوان ها، خواستار تداوم همکاری دستگاه‌های مسئول برای مقابله با این تخلفات شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان نیز در این دیدار، حفاظت از منابع آبی را وظیفه‌ای همگانی دانست و توضیح داد: صیانت از منابع آب تنها بر عهده یک دستگاه نیست و همه دستگاه‌ها و اقشار جامعه در این زمینه مسئولیت دارند.

سردار سید موسی حسینی با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در حفظ منابع آبی، فرهنگ‌سازی برای نهادینه شدن الگوی صحیح مصرف را مکمل اقدامات اجرایی در حوزه حفاظت از منابع آب عنوان کرد.