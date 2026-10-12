به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مجلس اسلامی شهر یزد، محمدصالح جوکار در دیدار با فرمانده انتظامی استان یزد به مناسبت هفته انتظامی، از خدمات و تلاش‌های مجموعه انتظامی استان در تأمین امنیت و آرامش مردم قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش نیروی انتظامی در حفظ امنیت داخلی در جریان جنگ‌های اخیر اظهار کرد: تلاش و مجاهدت نیروهای انتظامی به ایام جنگ محدود نمی‌شود و این نیروها در طول سال برای برقراری امنیت و آرامش مردم تلاش می‌کنند.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدید اخیر خود از مرزهای شمال‌غرب کشور افزود: در این بازدید، از نزدیک شاهد جان‌فشانی نیروهای مسلح برای حفظ امنیت کشور بودیم و مردم نیز از این تلاش‌ها آگاه‌اند و قدردان مجاهدت مدافعان امنیت هستند.

جوکار با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، جنگ شناختی را در دستور کار قرار داده است، گفت: مردم ایران در بیش از هفت ماه گذشته با حضور مستمر در صحنه، حمایت خود از انقلاب اسلامی را نشان داده‌اند.

وی بصیرت و آگاهی مردم را از عوامل مؤثر در مقابله با توطئه‌های دشمن دانست و تصریح کرد: شناخت ملت ایران از نقشه‌های دشمن، مانع از آن می‌شود که دشمن به‌آسانی به اهداف خود دست پیدا کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد همچنین با اشاره به حوادث دی‌ماه سال گذشته اظهار کرد: نیروهای نظامی و انتظامی در آن حوادث، با وجود تقدیم شهدا، استوار از کشور و انقلاب اسلامی دفاع کردند.

در پایان این دیدار، جوکار با اهدای لوح تقدیر به فرمانده انتظامی استان یزد، از تلاش فرماندهان و کارکنان انتظامی استان برای تأمین امنیت و آرامش شهروندان قدردانی کرد.