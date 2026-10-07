مهدیان: ۲۵ طرح میراثی اوقاف در بافت تاریخی گرگان فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام حسین مهدیان صبح چهارشنبه در نشست با فعالان اقتصادی و حوزه گردشگری گلستان اظهار کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه در کنار مأموریت‌های فرهنگی و اجتماعی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت موقوفات برای رفع بخشی از نیازهای جامعه را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: امروز مجموعه اوقاف در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فعالیت دارد و تلاش می‌شود ظرفیت موقوفات به شکلی مدیریت شود که علاوه بر حفظ نیت واقفان، درآمد پایدار برای اجرای نیات آنان ایجاد شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان اظهار کرد: در گلستان طی سال‌های اخیر فعالیت‌های متعددی در حوزه‌های کشاورزی، دامپروری، آبزی‌پروری و سایر بخش‌های اقتصادی در مجموعه موقوفات شکل گرفته است.

وی ادامه داد: در بخش باغات، سالانه نزدیک به پنج هزار تن محصول برداشت می‌شود و در حوزه پرورش دام سبک نیز نخستین مجموعه موقوفه شمال کشور با نژاد رومان در استان فعال است که ظرفیت آن از هزار رأس به سه هزار رأس افزایش خواهد یافت.

مهدیان همچنین از توسعه فعالیت‌های شیلاتی موقوفات گلستان خبر داد و گفت: پرورش ماهیان گرمابی و خاویاری در استان دنبال می‌شود و در بخش ماهیان خاویاری، ۲۰ هزار قطعه ماهی با ظرفیت تولید ۵۰ تن در مجموعه اوقاف پرورش می‌یابد که ۳۰ هزار قطعه دیگر نیز به این ظرفیت اضافه خواهد شد.

وی احیای ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری موقوفات را یکی دیگر از محورهای فعالیت اوقاف دانست و اظهار کرد: در حال حاضر ۲۵ طرح میراثی با همکاری مجموعه میراث فرهنگی و بخش خصوصی در بافت تاریخی گرگان در حال اجرا است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان گفت: برای نخستین‌بار در مجموعه اوقاف استان، مشاور تخصصی حوزه میراثی نیز به کار گرفته شده تا فرآیند ثبت، مرمت و بهره‌برداری از بناهای تاریخی با دقت و سهولت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به ظرفیت بافت تاریخی گرگان افزود: این شهر از ظرفیت قابل توجهی در حوزه بناها، تکایا و معماری تاریخی برخوردار است و تلاش ما این است که با تعامل دستگاه‌های مرتبط و استفاده از روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری، این ظرفیت‌ها را در مسیر احیا و بهره‌برداری قرار دهیم.

مهدیان تأکید کرد: اوقاف در واگذاری و سرمایه‌گذاری روی موقوفات، ضمن حمایت از سرمایه‌گذاران، مصالح و منافع وقف را نیز در نظر می‌گیرد و هدف این است که هم حقوق سرمایه‌گذار رعایت شود و هم موقوفه به بهترین شکل احیا و درآمد حاصل از آن در مسیر نیت واقف هزینه شود.

وی خاطرنشان کرد: آمادگی داریم کمیسیون‌های تخصصی و فعالان اقتصادی استان برای استفاده از ظرفیت موقوفات در حوزه‌های مختلف همکاری کنیم و در چارچوب ضوابط وقف، زمینه حضور بخش خصوصی در این حوزه را فراهم آوریم.