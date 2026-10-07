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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

عمرانی: احیای آثار تاریخی گلستان نیازمند سرمایه‌گذاری است

عمرانی: احیای آثار تاریخی گلستان نیازمند سرمایه‌گذاری است

گرگان-معاون میراث‌فرهنگی گلستان گفت: مشارکت بخش خصوصی می‌تواند به احیای آثار تاریخی و توسعه گردشگری استان کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید عمرانی راوندی صبح چهارشنبه در نشست با فعالان اقتصادی و حوزه گردشگری گلستان اظهار کرد: در گلستان آثار تاریخی شاخصی وجود دارد که بخشی از آنها در حوزه میراث فرهنگی به ثبت رسیده‌اند و تلاش می‌کنیم زمینه احیا و بهره‌برداری از این آثار فراهم شود.

وی افزود: مساجد و دیگر بناهای تاریخی استان بخشی از ظرفیت فرهنگی و تاریخی گلستان را تشکیل می‌دهند و برای ثبت و حفاظت از آثار شاخص، اقدامات لازم در حال انجام است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان ادامه داد: برخی آثار تاریخی به دلیل محدودیت زمانی و اعتباری ممکن است فرصت کافی برای احیا پیدا نکنند، از این رو حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌تواند در پیشبرد این پروژه‌ها مؤثر باشد.

عمرانی راوندی اظهار کرد: تلاش ما این است که با همکاری بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، پروژه‌های احیای آثار تاریخی به صورت گام‌به‌گام تعریف و اجرا شود تا ظرفیت این بناها در مسیر توسعه گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: هدف این است که با همکاری مجموعه‌های مرتبط، زمینه ماندگاری بیشتر آثار تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت آنها برای توسعه گردشگری استان فراهم شود.

کد مطلب 6970570

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