کشف ۳۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در طرح عملیاتی پلیس شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره فعالیت افراد در زمینه توزیع و مصرف مواد مخدر در برخی نقاط شهرستان، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شاهرود اقدامات اطلاعاتی و تخصصی خود را برای شناسایی محل‌های آلوده و افراد مرتبط با این موضوع آغاز کردند.

وی ادامه داد: مأموران پس از انجام بررسی‌های لازم و شناسایی پاتوق‌های آلوده، در قالب یک طرح عملیاتی وارد عمل شدند و نسبت به پاکسازی این محل‌ها اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود توضیح داد: در جریان اجرای این عملیات، مأموران موفق شدند دو نفر شامل یک خرده‌فروش مواد مخدر و یک معتاد متجاهر را دستگیر کنند.

شائینی با اشاره به کشف حدود ۳۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در این عملیات یادآور شد: مواد کشف‌شده شامل انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی بوده که پس از کشف، ضبط و برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع مربوطه شد.

وی تأکید کرد: برخورد قاطع و مستمر با توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان مواد مخدر و همچنین پاکسازی نقاط آلوده از اولویت‌های پلیس در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از اعتیاد است.

فرمانده انتظامی شاهرود توصیه کرد: شهروندان هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه خرید و فروش یا توزیع مواد مخدر را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و در تأمین امنیت و پاکسازی محلات از آسیب‌های اجتماعی با پلیس همکاری کنند.