پلمب ۴ پاتوق مواد مخدر در شاهرود؛ دستگیری ۱۶ نفر در عملیات پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود با تاکید بر اجرای طرح های مبارزه با مواد مخدر در سطح شهرستان، بیان کرد: به این منظور با سوداگران مرگ به طور جد برخورد می شود.

وی ادامه داد: در پی گزارش های مردمی مبنی بر تردد افراد مشکوک طی ساعات مختلف شبانه روز در تعدادی منازل مسکونی سطح شهر موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شاهرود با تاکید بر هماهنگی های قضایی برای انجام بازرسی این مکان ها، اظهار کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر به محل های مورد نظر مراجعه کردند که ماحصل آن کشف مواد مخدر سنتی و صنعتی بوده است.

شائینی از دستگیری ۱۶ متهم در این پرونده خبر داد و بیان داشت: متهمان معتاد به مراکز کمپ ترک اعتیاد تحویل داده شدند.

وی به پلمب این چهار مرکز اشاره کرد و افزود: با مالک این منازل مسکونی نیز برخوردهای لازم انجام خواهد گرفت.