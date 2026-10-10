انتشار خودسرانه فیلم سرقت؛ تسهیل کننده یا مختل کننده روند دستگیری؟

سردار علی قاسم پور، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش تصاویر و فیلم‌های ثبت‌شده در شناسایی سارقان، از شهروندان خواست در صورت وقوع سرقت، پیش از انتشار گسترده تصاویر و فیلم‌های مرتبط در فضای مجازی، موضوع را در اختیار پلیس قرار دهند.

قاسم‌پور گفت: گاهی شهروندان بلافاصله پس از وقوع سرقت، تصاویر دوربین‌های مداربسته یا فیلم مربوط به سارق را در فضای مجازی منتشر می‌کنند و این موضوع ممکن است به اطلاع مجرم برسد و روند شناسایی و دستگیری او را با مشکل مواجه کند.

وی افزود: پلیس امروز از ظرفیت‌های مختلف برای شناسایی مجرمان استفاده می‌کند و دوربین‌های شهری، تصاویر دوربین‌های اماکن، تشخیص چهره، پلاک خودرو و سایر سامانه‌های اطلاعاتی می‌توانند در شناسایی و دستگیری سارقان مورد استفاده قرار گیرند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ تأکید کرد: اگر تصویر یا فیلمی از سارق در اختیار شهروندان است، بهتر است ابتدا آن را در اختیار پلیس قرار دهند تا اقدامات تخصصی برای شناسایی و دستگیری مجرم انجام شود و پس از آن، در صورت نیاز و با نظر مراجع مربوط، درباره انتشار عمومی آن تصمیم‌گیری شود.

قاسم‌پور خاطرنشان کرد: وقتی سارق متوجه شود تصاویر او در اختیار پلیس قرار گرفته و تحت تعقیب است، ممکن است مخفی شود، محل اختفای خود را تغییر دهد یا اموال مسروقه را جابه‌جا کند؛ بنابراین اطلاع‌رسانی سریع به پلیس و پرهیز از اقداماتی که می‌تواند مجرم را هوشیار کند، در تسریع کشف جرم اهمیت دارد.

زمین‌گیر کردن سارقان در صحنه جرم

قاسم‌پور با اشاره به فعالیت گشت‌های انتظامی در سطح شهر گفت: در حوزه پیشگیری، به‌ویژه در بحث سرقت‌های خرد و ربایش اموال، اقدامات مؤثری انجام شده است.

وی افزود: آموزش کارکنان و افزایش آمادگی گشت‌ها موجب شده مأموران در موارد متعددی در صحنه حاضر شوند و سارقان را هنگام ارتکاب جرم یا بلافاصله پس از آن زمین‌گیر کنند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: روزانه چند مورد از این دست اقدامات توسط گشت‌های انتظامی انجام می‌شود و عملکرد کارکنان نیز مورد تشویق قرار می‌گیرد.

سامانه‌های هوشمند؛ از چهره و پلاک تا سوابق مجرمان

قاسم‌پور با اشاره به تجهیز کلانتری‌ها به سامانه‌های هوشمند اظهار کرد: طی سال‌های گذشته امکانات و سامانه‌های مناسبی در اختیار کلانتری‌ها قرار گرفته است.

وی افزود: مأموران می‌توانند در جریان مأموریت‌ها از ظرفیت سامانه‌های هوشمند برای بررسی مشخصات افراد، سوابق، وضعیت خودرو، نشانی‌ها و سایر اطلاعات مورد نیاز استفاده کنند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: این سامانه‌ها در شناسایی افراد تحت تعقیب، بررسی سوابق و دسترسی سریع‌تر به اطلاعات مورد نیاز مأموران نقش مؤثری دارند.

دوربین البسه؛ هم ابزار بازدارنده، هم سند مأموریت

قاسم‌پور درباره دوربین‌های البسه مأموران نیز گفت: استفاده از دوربین البسه طی سال‌های اخیر به صورت جدی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: مأموران در بسیاری از مأموریت‌ها از این دوربین‌ها استفاده می‌کنند و در پایان شیفت نیز اطلاعات آنها تخلیه و نگهداری می‌شود تا در صورت نیاز مراجع قضایی مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ اظهار کرد: دوربین البسه هم برای مجرمان بازدارندگی ایجاد می‌کند و هم در صورت بروز اختلاف درباره نحوه انجام مأموریت، می‌تواند واقعیت صحنه را روشن کند. در موارد متعددی حضور دوربین باعث شده افراد از ادامه درگیری یا رفتار مجرمانه خودداری کنند و از سوی دیگر، فیلم مأموریت می‌تواند برای بررسی عملکرد کارکنان نیز مورد استناد قرار گیرد.

جمع‌آوری روزانه معتادان متجاهر

قاسم‌پور یکی دیگر از محورهای فعالیت پلیس پیشگیری را مقابله با آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر به صورت مستمر در تهران اجرا می‌شود.

وی افزود: در برخی روزها حدود ۳۰۰ نفر از معتادان متجاهر جمع‌آوری و برای طی مراحل درمان و نگهداری به مراکز مربوط معرفی می‌شوند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ اظهار کرد: جمع‌آوری معتادان متجاهر علاوه بر کمک به خود افراد و خانواده‌های آنان، در کاهش وقوع برخی جرائم از جمله سرقت نیز مؤثر است. پاکسازی پارک‌ها و فضاهای عمومی از حضور معتادان متجاهر و خرده‌فروشان مواد مخدر نیز به صورت مستمر انجام می‌شود تا خانواده‌ها بتوانند با آرامش از این فضاها استفاده کنند.

از پارکینگ‌ها تا ضایعاتی‌ها؛ زنجیره پیشگیری از سرقت

قاسم‌پور گفت: اقدامات پیشگیرانه پلیس فقط به گشت‌های کلانتری محدود نمی‌شود.

وی افزود: بازدید از پارکینگ‌ها، توقفگاه‌ها، مراکز خرید و فروش ضایعات، اوراق‌فروشی‌ها و سایر محل‌هایی که می‌توانند در وقوع یا تسهیل سرقت نقش داشته باشند، در دستور کار قرار دارد.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ تأکید کرد: تمام طرح‌های عملیاتی که بتواند در پیشگیری از سرقت و کشف اموال مسروقه مؤثر باشد، با مشارکت رده‌های مختلف پلیس اجرا می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته انتظامی گفت: در این هفته نیز سرکلانتران و روسای کلانتری‌ها در مساجد و محلات حضور پیدا می‌کنند و میز خدمت برپا خواهد شد. هدف این است که مردم بتوانند بدون واسطه مشکلات، مطالبات و مسائل انتظامی و اجتماعی خود را با فرماندهان پلیس مطرح کنند و پاسخ روشن و امکان پیگیری دریافت کنند.

وی گفت: ارتباط مستقیم با مردم، استفاده از ظرفیت معتمدان و متنفذان و حضور فرماندهان در محلات، بخشی از رویکرد پلیس برای افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ در پایان گفت: کارکنان پلیس پیشگیری در طول سال به صورت شبانه‌روزی در کنار مردم هستند و در هفته انتظامی نیز این حضور با اجرای برنامه‌های مختلف در نمازهای جمعه، مساجد، محلات و نشست‌های مردمی ادامه خواهد داشت.

قاسم‌پور تأکید کرد: ما در برابر دشمن مقتدر، در برابر مجرم قاطع و در برابر مردم متواضع، پاسخگو و خدمتگزار خواهیم بود.

وی افزود: هدف نهایی همه این اقدامات، ساختن ایرانی سرافراز است؛ ایرانی که در برابر تهدیدات ایستادگی می‌کند، در سخت‌ترین شرایط خدمت را تعطیل نمی‌کند و امنیت و آرامش مردم را اولویت خود می‌داند. مردم بدانند فرزندان آنها در مجموعه انتظامی، در هر شرایطی در کنار آنان هستند و کارکنان پلیس تا آخرین توان برای امنیت، آرامش و آسایش شهروندان تلاش خواهند کرد.

دوربین‌های شهری، یک ظرفیت مهم برای شناسایی مجرمان

قاسم‌پور استفاده از ظرفیت دوربین‌های شهری را یکی از ابزارهای مهم پلیس برای کشف جرائم دانست و گفت: با تعامل دستگاه‌های متولی، از ظرفیت دوربین‌های شهری برای ثبت وقایع و شناسایی افراد و خودروهای مرتبط با جرائم استفاده می‌شود.

وی افزود: در موارد مختلف، تصاویر دوربین‌ها به پلیس کمک کرده است که مشخصات خودرو، پلاک یا چهره افراد را شناسایی و مسیر رسیدن به متهم را کوتاه‌تر کند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از شهروندان خواست در صورت وقوع سرقت، موضوع را سریعاً به پلیس اطلاع دهند. زمانی که سارق متوجه شود پلیس در تعقیب اوست، ممکن است مخفی شود و این موضوع روند شناسایی و دستگیری را دشوارتر کند. بنابراین شهروندان باید در اسرع وقت اطلاعات سرقت را در اختیار پلیس قرار دهند تا اقدامات انتظامی و شناسایی با سرعت بیشتری انجام شود.