به گزارش خبرنگار مهر ،امید شاکری امروز (دوشنبه، ششم مهر) در آیین امضای تفاهمنامههای همکاری پویش «نبض انرژی» با اشاره به سابقه سیاستگذاری کشور برای کاهش شدت مصرف انرژی بیان کرد: سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف انرژی در سال ۱۳۸۹ ابلاغ شد که بر اساس آن قرار بود در یک برنامه ۱۰ ساله، شدت مصرف انرژی کشور تا سال ۱۴۰۲ به نصف کاهش یابد.
وی با بیان اینکه بررسی ارقام در سال ۱۴۰۲ نشان داد نهتنها شدت مصرف انرژی کشور نصف نشده، بلکه حدود ۴۰ درصد نیز افزایش یافته است، افزود: موضوعی که نشان میدهد با وجود سیاستگذاری درست برای کاهش شدت انرژی در بخشهای مختلف، در حوزه مصرف اتفاق مورد انتظار رخ نداده است.
یک دهه عقبماندگی در کاهش شدت انرژی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اقدامهای انجامشده طی دو سال گذشته در قالب پویش «نبض انرژی» برای توجه جدیتر به سیاستگذاری و مصرف انرژی گفت: این حرکت نویدبخش توجه جدیتر به موضوع سیاستگذاری و مصرف انرژی است، زیرا ما در این زمینه یک دهه عقب افتادهایم.
شاکری با تأکید بر اینکه کاهش شدت انرژی فقط به معنای کاهش مصرف انرژی نیست، توضیح داد: شدت انرژی کسری از مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی است؛ بنابراین یکی از اصلیترین اقدامها در این زمینه، بهینهسازی و صرفهجویی در مصرف انرژی در بخشهای مختلف و در کنار آن، ایجاد ارزش اقتصادی بیشتر با همان مقدار انرژی است.
وی با بیان اینکه باید بتوانیم با همان مقدار انرژی، ارزش اقتصادی بیشتری در بخشهای مولد ایجاد کنیم که صنعت پتروشیمی از همین بخشهاست، تأکید کرد: بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی کشور از صنعت پتروشیمی تأمین میشود و هنگامی که به دلیل بالا بودن مصرف در بخش خانگی و تجاری در فصل سرد سال، محدودیتهایی بر صنعت پتروشیمی اعمال میشود، در عمل تولید ناخالص داخلی را که خود میتواند یکی از عوامل کاهش شدت انرژی باشد، کاهش میدهیم.
افزایش تولید ناخالص داخلی با مشارکت در بهینهسازی مصرف انرژی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: موفقیت در پویش نبض انرژی و تشویق مردم به پیوستن به پویش و مشارکت در بهینهسازی انرژی میتواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و ایجاد مزایایی منجر شود که آثار آن به تکتک شهروندان کشور میرسد.
شاکری با تأکید بر اینکه انتقال انرژی از بخشهای غیرمولد به دلیل مصرف نامناسب به بخشهایی مولد و اقتصادی اتفاق بسیار مناسبی است، بیان کرد: این موضوع با سیاست رئیسجمهوری نیز همسوست و او نیز بر این نکته تأکید دارد که با صرفهجویی بیشتر و تشویق مردم به چنین حرکتهایی، انرژی بیشتری برای تولید صنعتی فراهم شود.
وی به مشارکت صنعت پتروشیمی در بهینهسازی مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: اقدامهایی که صنعت پتروشیمی در فرایندهای تولیدی انجام داده، نشاندهنده توجه جدی فعالان این صنعت به موضوع بهینهسازی انرژی است. بر این اساس، انطباق مصرف انرژی در فرایندهای صنعت پتروشیمی با معیارها و استانداردهای اجباری سازمان ملی استاندارد، بالای ۷۵ درصد است.
صرفهجویی ۱.۸ میلیارد مترمکعبی در صنعت پتروشیمی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به طرحهای بهینهسازی اجراشده در صنعت پتروشیمی طی چهار سال گذشته گفت: مجموع این طرحها به صرفهجویی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعبی گاز منجر شده است در حالی که صنعت پتروشیمی مصرفکننده انرژی است.
شاکری به توجه صنعت پتروشیمی به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره و تصریح کرد: اکنون ۶۸۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی ازسوی شرکتهای پتروشیمی در چرخه تولید قرار گرفته است و ۲۰۰ مگاوات نیز تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد. این اقدامها نمونهای از درک بالای فعالان صنعت پتروشیمی از موضوع بهینهسازی انرژی است.
وی با اشاره به شرایط دشوار امسال و آسیبهای واردشده به صنعت انرژی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه بیان کرد: امسال سال سختی است و ظرفیتهایی که در اختیار بخشهای مصرفکننده قرار دارد باید با جدیت بیشتری مدیریت شود.
بازگشت بخشی از ظرفیتهای آسیبدیده
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به تلاشهای انجامشده برای بازگرداندن ظرفیتهای آسیبدیده صنعت انرژی گفت: با مدیریت وزیر نفت و تلاش همکارانم در شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران، در این چند ماه بخشی از ظرفیتهای از دسترفته بازگشته است و امیدوارم هرچه سریعتر شاهد بازگشت همه ظرفیتهای از دسترفته به چرخه تولید باشیم.
شاکری با بیان اینکه حمله دشمن به صنعت انرژی و صنعت پتروشیمی نشاندهنده اهمیت این صنعت در اقتصاد کشور و به معنای این است که اینجا جبهه اقتصادی است، تأکید کرد: امروز خط مقدم جنگ اقتصادی، صنعت نفت و پتروشیمی است و همه ما باید کمک کنیم عزیزانی که در این صنعت فعالیت میکنند، بتوانند با افتخار و با پیروزی از این شرایط عبور کنند.
وی خواستار مشارکت همه مردم در طرح بهینهسازی مصرف انرژی شد و گفت: با کمک به بهینهسازی مصرف انرژی، امکان تخصیص انرژی بیشتر به صنعت فراهم میشود و در نهایت اثر مثبت آن بر رشد اقتصادی کشور و زندگی مردم مشاهده میشود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر استمرار حرکت پویش نبض انرژی گفت: این حرکتی که از دو سال پیش آغاز شده، حرکتی است که در آن همه برندهاند و امیدوارم بتوانیم با توسعه این حرکت، بهینهسازی مصرف انرژی، تخصیص مناسبتر انرژی به بخشهای مولد و آثار مثبت اقتصادی آن را بیش از پیش شاهد باشیم.
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