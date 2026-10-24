دو پیش شرط مهم برای آمادگی زمستانی صنعت برق

به گزارش خبرگزاری مهر از توانیر، محمد اله‌داد، مدیرعامل این شرکت در نشست هفتگی بررسی اقدامات صنعت برق برای دوره سرد سال، بر ضرورت تکمیل ذخایر سوخت نیروگاه‌ها، رفع موانع اجرایی و هماهنگی میان وزارتخانه‌های نیرو و نفت تأکید کرد.

در این نشست، آخرین وضعیت آمادگی شبکه برق، روند ذخیره‌سازی سوخت نیروگاهی و اقدامات موردنیاز برای تأمین پایدار انرژی در ماه‌های سرد سال بررسی شد.

اله‌داد با اشاره به بهبود روند ذخیره‌سازی سوخت نیروگاهی و همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو در سال جاری، بر ضرورت تداوم این روند و تکمیل ذخایر، به‌ویژه در مناطق شمالی کشور، بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شبکه‌های برق و گاز به یکدیگر وابسته‌اند، اظهار کرد: هرگونه تغییر گسترده در الگوی مصرف انرژی، به‌ویژه جایگزینی گاز طبیعی با برق در بخش گرمایش، بدون ارزیابی ظرفیت شبکه و پیش‌بینی تمهیدات فنی لازم، می‌تواند فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های برق وارد کند.

مدیرعامل توانیر افزود: ظرفیت خطوط انتقال، پست‌ها و تجهیزات توزیع برق بر اساس الگوهای مصرف پیش‌بینی‌شده توسعه یافته است؛ ازاین‌رو، مدیریت هم‌زمان مصرف برق و گاز و هماهنگی میان بخش‌های تأمین و مصرف انرژی برای حفظ پایداری شبکه در روزهای سرد سال ضروری است.

اله‌داد همچنین با اشاره به افزایش تقاضای گاز در بخش خانگی و تجاری طی زمستان گفت: تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌های حرارتی در این شرایط اهمیت ویژه‌ای دارد و تکمیل ذخایر سوخت مایع و پیش‌بینی منابع جایگزین، به‌خصوص در مناطق دارای محدودیت تأمین و انتقال سوخت، باید در اولویت قرار گیرد.

وی با قدردانی از اقدامات وزارت نفت در بهبود وضعیت ذخایر سوخت نیروگاهی، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و انتقال سوخت تأکید کرد و شناسایی و رفع موانع اجرایی، پایش مستمر ذخایر و پیگیری تعهدات دستگاه‌های مسئول را از اقدامات ضروری این حوزه دانست.

مدیرعامل توانیر در ادامه، ارزیابی آمادگی زمستانی صنعت برق را مستلزم اجرای به‌موقع برنامه‌ها و پیگیری مصوبات کارگروه ویژه عنوان کرد و بر تداوم پایش هفتگی اقدامات تا حصول آمادگی کامل تأکید داشت.

بر اساس این گزارش، تکمیل ذخایر سوخت نیروگاهی، مدیریت هماهنگ مصرف برق و گاز و رفع محدودیت‌های زنجیره تأمین سوخت، از محورهای اصلی برنامه‌ریزی صنعت برق برای تأمین پایدار انرژی در فصل سرد سال است.