بخش عمده کودهای فسفاته و پتاسه کشت پاییزه تأمین شد

سید علی لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بخش قابل توجهی از سهمیه سالانه کودهای فسفاته و پتاسه مورد نیاز کشاورزان استان تأمین شده و این نهاده‌ها در انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آماده تحویل به کارگزاران و توزیع میان بهره‌برداران است.

وی افزود: کودهای ازته نیز به صورت مستقیم از پتروشیمی‌ها برای کارگزاران حمل می‌شود و تاکنون ۲۳ درصد از سهمیه سالانه استان در این بخش توزیع شده است.

ذخایر نهاده‌ها برای آغاز کشت پاییزه آماده است

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت کشت پاییزه، بیان کرد: این شرکت تلاش کرده است نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان را در شرایط دشوار ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های تأمین، از محل تولیدات داخلی و واردات فراهم کند تا در فصل کشت پاییزه با کمبود نهاده مواجه نشویم.

وی ادامه داد: تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی نقش مهمی در آغاز مناسب کشت پاییزه و افزایش بهره‌وری تولید دارد و باید فرآیند خرید و حمل سهمیه‌ها پیش از شروع فصل کشت با جدیت دنبال شود.

خرید نهاده‌ها به روزهای سرد موکول نشود

لاهوتی به جهاد کشاورزی شهرستان‌های استان توصیه کرد سهمیه شهرستانی نهاده‌های کشاورزی را پیش از آغاز کشت پاییزه خریداری کنند و گفت: موکول کردن خرید و تأمین نهاده‌ها به فصل سرما می‌تواند روند تأمین و حمل را با مشکلاتی مواجه کند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همچنین بر ضرورت مصرف ترکیبی کودهای کشاورزی تأکید کرد و افزود: برای افزایش بهره‌وری و دستیابی به تولید مطلوب، استفاده اصولی و ترکیبی از انواع کودها باید در دستور کار قرار گیرد.

توزیع ۴۸۰۰ تن کود کشاورزی در استان

وی در پایان با اشاره به عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: در این مدت چهار هزار و ۸۰۰ تن انواع کود کشاورزی مورد نیاز بهره‌برداران، توسط کارگزاران شرکت و بر اساس برنامه سازمان جهاد کشاورزی استان بین کشاورزان توزیع شده است.

لاهوتی تأکید کرد: تداوم روند تأمین و توزیع نهاده‌ها در کنار برنامه‌ریزی دقیق برای خرید و حمل سهمیه‌ها، می‌تواند زمینه را برای آغاز مطلوب کشت پاییزه و تأمین به‌موقع نیاز کشاورزان استان فراهم کند.