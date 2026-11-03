سیدعلی لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان نیاز کودی کشاورزان در بخش‌های زراعی، گلخانه‌ای و تولید محصولات صیفی را تأمین کرده و کودهای کشاورزی بر اساس برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان و از طریق کارگزاران مجاز در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر آمادگی کامل برای تأمین نهاده‌های کودی مورد نیاز کشاورزان افزود: در حال حاضر هیچ‌گونه مشکلی در زمینه تأمین کود کشاورزی وجود ندارد و به میزان کافی کود در انبارهای شرکت در سه شهرستان بویراحمد، کهگیلویه و گچساران ذخیره شده است تا پس از تحویل به کارگزاران، میان کشاورزان توزیع شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آغاز فصل کشت پاییزه و بارش‌های اخیر بیان کرد: با فراهم شدن شرایط مناسب کشت، کشاورزان فعالیت خود را برای کشت محصولات پاییزه آغاز کرده‌اند و توصیه ما به بهره‌برداران این است که برای افزایش عملکرد و بهره‌وری محصولات، مصرف متعادل و ترکیبی کودهای کشاورزی را مورد توجه قرار دهند.

لاهوتی ادامه داد: کشاورزان در کنار مصرف کود اوره، متناسب با نیاز خاک و نوع محصول از کودهای فسفاته و پتاسه نیز استفاده کنند؛ چراکه تأمین متوازن عناصر غذایی مورد نیاز گیاه، نقش مؤثری در رشد مناسب و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی دارد.

وی در تشریح میزان کودهای توزیع‌شده از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: در این مدت ۷ هزار و ۵۳۳ تن کود اوره، ۱۱۷ تن کود پتاسه و ۱۷۳ تن کود فسفاته تأمین و به کارگزاران شرکت تحویل شده است تا در اختیار کشاورزان سراسر استان قرار گیرد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در پایان خاطرنشان کرد: خرید کودهای فسفاته و پتاسه نیز مشمول پرداخت یارانه مستقیم به کشاورزان است که این موضوع می‌تواند در تأمین نهاده‌های مورد نیاز و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی مؤثر باشد.