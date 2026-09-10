به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نژاد احمدی با اشاره به اختصاص حدود ۶۹ هزار و ۷۵ تُن کود یارانهای برای تأمین نیاز بخش کشاورزی استان طی امسال، اظهار کرد: از مجموع سهمیه کود یارانهای استان در سال جاری، ۵۵ هزار و ۱۱۷ تن کود ازته، هشت هزار و ۴۲۸ تن کود فسفاته و پنج هزار و ۵۳۰ تن کود پتاسه اختصاص یافته است که تأمین و توزیع این نهادهها با هدف پشتیبانی از تولید محصولات کشاورزی و تأمین بهموقع نیاز بهرهبرداران انجام میشود.
وی افزود: تاکنون بیش از ۲۳ درصد از سهمیه سالانه کود یارانهای استان توزیع شده و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و شبکه کارگزاریهای مجاز، روند توزیع کود را متناسب با نیاز مناطق و برنامه کشت دنبال میکند.
رئیس سازمان خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اهمیت تأمین کود برای کشت پاییزه گفت: اگرچه شرایط خاص حاکم بر حملونقل و عبور کشتیهای حامل کود، عرضه این نهاده را نسبت به سال گذشته با محدودیتهایی مواجه کرده است، اما با پیگیریهای انجامشده، کودهای مورد نیاز کشت پاییزه استان شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه تأمین شده و در حال توزیع است و در این زمینه کمبودی وجود ندارد.
نژاداحمدی با تأکید بر ضرورت مصرف متوازن انواع کودهای کشاورزی اظهار کرد: کودهای فسفاته و پتاسه نقش مهمی در برنامه تغذیه محصولات کشاورزی دارند و مصرف صحیح و متناسب آنها میتواند به تقویت ریشه، افزایش توان گیاه در برابر تنشهای محیطی، بهبود کیفیت محصول و افزایش بهرهوری اراضی کمک کند.
وی ادامه داد: در همین راستا، طرح پرداخت مستقیم یارانه کودهای فسفاته و پتاسه به کشاورزان واجد شرایط در حال اجراست. بر اساس این طرح، یارانه کود مورد نیاز به صورت مستقیم به حساب بهرهبرداران مشمول واریز میشود که این اقدام علاوه بر حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، میتواند بخشی از هزینه تهیه نهادههای کشاورزی را جبران و قدرت خرید کشاورزان را تقویت کند.
رئیس سازمان حمایتی کشاورزی استان اصفهان خاطرنشان کرد: پرداخت مستقیم یارانه میتواند ضمن تسهیل فرآیند حمایت از کشاورزان، زمینه استفاده هدفمندتر از کودهای پایه و حرکت به سمت تغذیه متعادل محصولات کشاورزی را فراهم کند و در نهایت به پایداری تولید، افزایش بهرهوری و حفظ حاصلخیزی خاک منجر شود.
نژاداحمدی افزود: حمایت از تولیدکنندگان، تأمین بهموقع نهادههای مورد نیاز و فراهم کردن دسترسی کشاورزان به کودهای یارانهای، از مهمترین مأموریتهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است و این شرکت تلاش دارد با تداوم فرآیند تأمین و توزیع، نقش مؤثری در پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی ایفا کند.
وی در خصوص نحوه بهرهمندی کشاورزان از یارانه نقدی کودهای فسفاته و پتاسه گفت: کشاورزان استان اصفهان میتوانند با ثبت شماره شبای حساب بانک کشاورزی خود از طریق «درگاه دولت من» در سامانه پایش مواد کودی، اطلاعات لازم برای بهرهمندی از این حمایت را ثبت کنند.
رئیس سازمان خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان گفت: مراکز جهاد کشاورزی شهرستانها و کارگزاریهای مجاز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آماده ارائه راهنمایی و اطلاعات لازم به کشاورزان در خصوص نحوه ثبت اطلاعات و بهرهمندی از این طرح هستند.
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